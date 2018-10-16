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Terfisiz kadrosuz 25 yıl

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Bay-Sen, kurum çalışanlarının 25 yıl terfisiz ve kadrosuz çalıştırılmasını protesto etti

Terfisiz kadrosuz 25 yıl
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), kurumda 25 hizmet yılını dolduran üyelerine plaket verdi. 

Bay-Sen, eylem niteliğinde düzenlediği etkinlikte, kurum çalışanlarının 25 yıl terfisiz ve kadrosuz çalıştırılmasını protesto etti, "25 yıllık emeğiniz onurumuzdur mücadelemizdir!" yazılı pankart açtı. 

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, etkinlikte yaptığı konuşmada, sendika olarak geçmiş 25 yılı kabul etmediklerini ifade ederek, kurumda yaşanan bu durumun en suçlusunun "Mecliste oturanlar" olduğunu savundu. 

Sakallı, ülkede 25 yıl terfisiz kadrosuz çalıştırılan ve tek mağdur olan çalışanların BRT çalışanları olduğunu ifade ederek, "Bu düzene son verilmelidir, Kadrosuz terfisiz çalıştırılmak zorunda bırakılıyoruz. BRT çalışanlar sayesinde bugün var, siyasilerin sayesinde değil... Kurumumuz için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. 

BRT'de 32 kadrolu terfisiz, 1 sözleşmeli, 44 akit ve kaşiyeli toplam 77 kişi çalışıyor. 

Bay-Sen, etkinlikte 67 sendika üyesine plaket verdi. 

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