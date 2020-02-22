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Tera Camisi tamir ediliyor

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Kültürel Miras Teknik Komitesi Baf'ın Tera Köyü'nde bulunan Tera camisini tamir ediyor.

Tera Camisi tamir ediliyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Bu güzel Kıbrıs camimizi, minberindeki muhteşem süslemeleri ve önünde bulunan tarihi çeşmeyi kurtarmak amacıyla çalışacağız. Tüm uzmanlarımıza teşekkür ederiz."

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