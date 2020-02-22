Tera Camisi tamir ediliyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu güzel Kıbrıs camimizi, minberindeki muhteşem süslemeleri ve önünde bulunan tarihi çeşmeyi kurtarmak amacıyla çalışacağız. Tüm uzmanlarımıza teşekkür ederiz."
Kültürel Miras Teknik Komitesi Baf'ın Tera Köyü'nde bulunan Tera camisini tamir ediyor.
Kültürel Miras Teknik Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bu güzel Kıbrıs camimizi, minberindeki muhteşem süslemeleri ve önünde bulunan tarihi çeşmeyi kurtarmak amacıyla çalışacağız. Tüm uzmanlarımıza teşekkür ederiz."