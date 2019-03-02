Tenekelerin geri dönüşümüyle hastaneye bağış

Gazimağusa Belediyesinin yanı sıra projeye destek veren diğer paydaşlardan Her Daim Dostlar Grubu üyelerinin katılımıyla,
cihazlar Başhekim Dr. Nil Ergün Elada’ya teslim edildi.
Yeşil Barış Hareketi’nin 2014 yılında başlattığı, 2015 yılında Gazimağusa Belediyesi’nin de katıldığı proje kapsamında, Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü’ne 2 adet elektronik tansiyon aleti, 2 adet parmak oksimetre nabız aleti ve 2 adet de elektronik termometre cihazı alındı
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