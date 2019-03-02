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Tenekelerin geri dönüşümüyle hastaneye bağış

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Gazimağusa Belediyesi’nin büyük paydaş olarak destek verdiği, Yeşil Barış Hareketi’nin sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğü “Teneke Çocuk Projesi”nde tenekelerin geri dönüşümünden elde edilen gelirle, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Çocuk Bölümü’ne cihaz alındı.

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Tenekelerin geri dönüşümüyle hastaneye bağış


Gazimağusa Belediyesinin yanı sıra projeye destek veren diğer paydaşlardan Her Daim Dostlar Grubu üyelerinin katılımıyla,
cihazlar Başhekim Dr. Nil Ergün Elada’ya teslim edildi.
Yeşil Barış Hareketi’nin 2014 yılında başlattığı, 2015 yılında Gazimağusa Belediyesi’nin de katıldığı proje kapsamında, Gazimağusa Devlet Hastanesi Çocuk Bölümü’ne 2 adet elektronik tansiyon aleti, 2 adet parmak oksimetre nabız aleti ve 2 adet de elektronik termometre cihazı alındı

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