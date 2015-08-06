Teneke Çocuk Projesi'nde ilk satış yapılıyor

Kuzey Kıbrıs genelinde uygulanan ve hem çevre bilincini artırmak hem de ihtiyaçlı çocuklara yardımcı olma hedefiyle yola çıkan projede ilk teneke satışı, Lefkoşa’da toplanan alüminyum tenekelerden gerçekleştirilecek...

Kuzey Kıbrıs genelinde uygulanan ve hem çevre bilincini artırmak hem de ihtiyaçlı çocuklara yardımcı olma hedefiyle yola çıkan projede ilk teneke satışı, Lefkoşa’da toplanan alüminyum tenekelerden gerçekleştirilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Teneke Çocuk Projesi heyetini kabul etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanı Doğan Sahir ve Teneke Çocuk Projesi ekibinin görüşmesinde, bir sosyal sorumluluk projesi olan “Teneke Çocuk”da Lefkoşa’da toplanan alüminyum tenekeler ve projenin bundan sonrasındaki durumu değerlendirildi.

Kuzey Kıbrıs genelinde uygulanan ve hem çevre bilincini arttırmak hem de ihtiyaçlı çocuklara yardımcı olma hedefiyle yola çıkan projede ilk teneke satışı, Lefkoşa’da toplanan alüminyum tenekelerden gerçekleştirilecek.

Görüşmede YBH Başkanı Sahir 13 Ağustos Perşembe günü Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilecek ilk teneke satışı ile ilgili Başkan Harmancı’ya bilgi verirken Başkan Harmancı da LTB olarak projenin içinde olmaktan ve birlikte çalışarak topluma faydalı işler yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

YBH Başkanı Doğan Sahir, 2014 sonunda başladıkları “Teneke Çocuk” projesinin başkent Lefkoşa ayağında LTB ile işbirliğinde yürüttükleri çalışmalarda toplanan alüminyum tenekeleri satma noktasına geldiklerini belirterek, bunun hem kendilerini motive ettiğini hem de alüminyum teneke ürünlerin satışından elde edilecek gelirle hastanelerin çocuk bölümlerine yardım yapmaya başlayacak olmalarından dolayı tüm ekip üyelerinin mutlu olduğunu kaydetti.

Sahir “Bu proje gönüllülük esasına göre ilerliyor. Bu projenin uygulama aşamasında yerel yönetimlerin çok büyük desteğini gördük. Ülke bazında ilk olarak Lefkoşa’da satış yapma noktasına geldik. Bu vesileyle LTB’ye çok teşekkür etmek istiyorum. Ziyaretimizde Başkan Harmancı ile bundan sonraki hareket planı üzerine de konuştuk. Toplanan alüminyum maddelerin satışı 13 Ağustos Perşembe saat 10:00’da LTB’nin Sanayi Bölgesi’ndeki atölyelerinde yapılacak. Teneke alüminyum almak isteyen şirket ve kuruluşları satışımıza bekliyoruz” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise hem çevre bilincini arttırıcı yönü olan, hem geri kazanım yöntemlerinin ülkemizde uygulanmasına örnek teşkil eden hem de hastanelerin çocuk bölümlerine yardım etme gibi bir sosyal sorumluluk hedefiyle ilerleyen bir projede LTB olarak bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.