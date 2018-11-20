“Temel ihtiyaçlar karşılanamaz hale geldi”

Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, toplumun ve ülkenin içinde bulunduğu şartların kendilerini de etkilediğine işaret ederek, “Ülkede, sosyal ihtiyaçlar bir kenara temel ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelmiştir” dedi

“Diş Hekimliği Haftası” etkinlikleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde gerçekleştirilen basın toplantısı ile başladı.

Toplantıda sırasıyla, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Tabipler Birliğinin Kıbrıslı Türklerin zorlu tarihinde her zaman sorumluluk alıp, topluma önderlik ettiğini belirterek, günümüzde de daha iyi yaşam şartlarına ulaşılması için mücadeleye devam ettiklerini kaydetti.

Toplumun ve ülkenin içinde bulunduğu şartların kendilerini de etkilediğine işaret eden Gurkut, “Ülkede, sosyal ihtiyaçlar bir kenara temel ihtiyaçlar karşılanamaz hale gelmiştir” dedi.

Gürkut, “Hükümet, toplumdan tasarruf yapmasını beklerken ve her şeyin fiyatı artıp yaşam giderek zorlaşırken, kamu çalışanlarının maaş ve ödeneklerinden kesintiler devam etmektedir” dedi.

Toplumun elini taşın altına koyduğunu ancak devlet kademelerinde aynı tasarrufu görmemekten rahatsız olduğunu dile getiren Gürkut, insanlar neredeyse sadece karın tokluğunu sağlayabilecek hale gelmişken devletteki harcamaların hız kesmeden sürüyor olmasını kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

“Ülkenin hekimleri olarak, devletin anayasal yükümlülüğü olan, her vatandaşına, beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlama ödevini yerine getirmekten uzak olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuşan Gürkut, nüfusun artışına paralel artan hasta yükünün, personel, alt yapı ve donanım eksikliği nedeni ile karşılayamaz hale gelen kamu hastanelerinden yapılan sağlık kurulu sevklerinin, zaten sınırlı olan sağlık bütçesinin yatırıma dönüşmesinin önünde engel oluşturduğunu vurguladı.

Hekimlerin, yasal boşluklar içine düşürüldüğünü söyleyen Gürkut, “Ekonomik kaynakları gibi insan kaynakları da kısıtlı olan ve yetişmiş en değerli insan kaynaklarından biri olan hekimlerinden nasıl yararlanacağına bir türlü karar veremeyen devletimiz, sağlık yasalarını güncel şartlara uygun hale getirmeyi ve eksiklerini tamamlamayı hala başaramamıştır” dedi.

Gürkut, “Ülkemizde kamuda ve özelde çalışan hekim ve diş hekimlerini çerçevesi altında toplayacak bir hekim yasası olmadığı gibi halk sağlığı yasamız da yoktur” dedi.

Sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulması için eğitim kurumlarının, medyanın, sivil toplum örgütlerinin ve meslek örgütlerinin, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yapması gerektiğini, spor ve aktivite alanlarının, güvenli parkurların artırılması için yerel yönetimler ile ortak projeler yürütülmesi gerektiğini sıralayan Gürkut, hastalıklara karşı en güvenli kalkan olan aşıların devlet eliyle ücretsiz uygulanması, ulusal aşı programlarının ülke ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesini istedi.

Sağlık alanında yaşanan sorunlara örnekler veren Gürkut, halkın ve basının gündeminden hiç düşmeyen, gıda güvenliğini sağlayacak yasa Cumhuriyet Meclisi’nden geçmiş olmasına karşın, tüzükleri tamamlanarak, tarladan çatala gıda güvenliğinin sağlanamadığını hatırlattı.

Hastalıkların bir çoğunun çevresel nedenlerle oluştuğunu ifade eden Gürkut, “On yıllardır konuştuğumuz elektrik santrali bacasına filtre takılması, taş ocakları, limanlardaki çevre sorunları çözümlenmemiş beklerken, etrafımızda insan sağlığı için potansiyel tehlike oluşturan elektromanyetik alanlar artmakta, yüksek gerilim hatları altında yaşam alanları oluşmakta, okullar faaliyet göstermektedir. Ülkemiz her geçen gün çölleşmektedir. Çarpık yapılaşma, denizlerimizin kirletilmesi ve kıyıların korunamaması, insan sağlığı yanında, turizm gelirlerimizi de etkileyecek noktadadır” dedi.

Gürkut, ülkelerin geleceklerini planlaması, 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrasını görebilmeleri ve ona göre yatırım ve plan yapmalarının, gelişmişliklerinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Bizler ise, yarını planlamak şöyle dursun, bugünümüzü bile kayıt altına almayı başaramamış durumdayız. Nüfusunu bilmeyen bir ülke, değil 10 yıl sonra, yarın kaç hastane yatağına, kaç okul sırasına, kaç öğretmene, kaç konuta, kaç kilometre yola, kaç aşıya, kaç ekmeğe ihtiyacı olacağını bilemez” ifadelerini kullandı.

KTTB olarak, ülkenin gelecekteki hekim ve diş hekimi ihtiyacını belirlemek, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim gören gençlerin sayısını öğrenmek ve onları ihtiyaç alanlarına yönlendirmek arzusunda olduklarını belirten Gürkut, yaptıkları bir çok başvuruya ve görüşmeye karşın, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde kaç KKTC vatandaşı öğrenci olduğunu öğrenemediklerini, daha doğrusu, kaç öğrenci olduğunun bilinmediğini öğrendiklerini söyledi