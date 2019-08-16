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Telsim’in roaming tuzağı

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KKTC Telsim, Türkiye’de kullanılan 3G internetin roaminge maruz kalmayacağını açıklıyor ama buna inanan abonelere fahiş miktarlarda roaming ücretlendirmesi yapılıyor

Telsim’in roaming tuzağı
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KKTC Telsim’in yurt dışına çıkan ve roaminge maruz kalan aboneleri için adeta ‘tuzak’ kurduğu ortaya çıktı.

Özellikle KKTC’den Türkiye’ye seyahat eden KKTC Telsim abonelerine,  Telsim yetkilileri tarafından Türkiye’de kullanılan 3G internetin roaminge maruz kalmayacağı belirtilmesine rağmen, bunun böyle olmadığı görüldü.

Telsim’e inanarak Türkiye’de 3G kullanan aboneler, ay sonunda gelen faturalarını görünce şaşkına döndü.

“Roaming yok” diyerek abonelerini kandıran Telsim'in ay sonunda faturalara roaming ücreti eklemesi, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.

Telsim’in fahiş roaming ücretlendirmelerine karşı isyan eden kullanıcılar, bu konuda yaptıkları şikayetlerin de dikkate alınmadığından yakındı.

Telsim’in şubelerine ve hatta üst düzey yetkililerine kadar şikayetlerini aktaran ancak bu şikayetlerinin dikkate alınmadığını aktaran vatandaşlar, hiçbir şirketin tüketicileri bu şekilde mağdur etme hakkının olmadığını söyledi.

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