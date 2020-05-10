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Telsim’den Anneler Günü’ne özel buluşma

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Telsim, çalışanları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anneler Günü etkinliğini bu yıl dijital olarak gerçekleştirildi

Telsim’den Anneler Günü’ne özel buluşma

Telsim, çalışanları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anneler Günü etkinliğini bu yıl dijital olarak gerçekleştirildi.

Telsim İnsan Kaynakları Departmanı’nın düzenlemiş olduğu, Anneler Günü özel buluşmasında, Uzman Psikolog ve Kognitif & Davranış Terapisti Deniz Erkal’ı ağırladı.

Telsim İnsan Kaynakları Departmanı, annelerin evden çalıştığı bu zor dönemde; hissettikleri duyguları paylaşmalarını, başa çıkma stratejileri hakkında konuşmayı, olaylara ve hayata farklı bakış açılarıyla bakmayı sağlayacak bir saatlik terapi niteliğindeki buluşmayı gerçekleştirdi.

Telsim İnsan Kaynakları’nın düzenlediği etkinliğe, annelerin yoğun katılımı oldu. Uzman Psikolog ve Kognitif & Davranış Terapisti Deniz Erkal’ın, “Corona Günleri ve Annelik” başlığı altında yön verdiği sohbette, beklenmedik bir yaşam olayının içinden geçilen bu dönemde, kendimize, hissettiklerimize, konuşmaktan kaçınılan duygulara ve seslere farkındalık yaratıldı.

Çeşitli grup etkinlikleriyle, yaşanılan stresle başa çıkmak için yeni stratejiler ortaya çıkarılan etkinlikte, oyunlar ve kadim felsefelerin öğretileri ile çalışan annelerin bu özel gününü farklı bir bakış açısıyla kutlamalarını sağladı. Anneler bu bir saatlik zamanda, yalnızca kendileri için bir şeyler yapmanın tadını çıkardı.

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