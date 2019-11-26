Telsim, emektar öğretmenleri unutmadı

Telsim heyeti, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler gününde emektar öğretmenleri ziyaret etti

Her yıl geleneksel olarak Öğretmenler Günü’nde ziyaretlerde bulunan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, bu yıl da emekli öğretmenlerden Hüsnü Feridun ve İlter Zeki’yi ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı. Kıbrıs’a eğitim alanında büyük emekler veren değerli öğretmenlerle sohbetler edildi. Günün anlam ve önemine değinilirken, öğretmenlerin toplum içindeki yerleri ve değerleri, ülkelerin eğitim seviyelerinde ne kadar büyük rolleri olduğunun bir kez daha altı çizildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenler gününde emektar öğretmenleri ziyaret etmekten büyük keyif aldıklarını belirten Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Bir milletin milli, ahlâki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı öğretmenlerdir.” dedi. Kıbrıs’ın eğitim seviyesinin artması konusunda çabalayan eğitimcileri emeklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Telsim ailesi olarak emektar öğretmenlere, günün hatırası Geleneksel Lapta İşi takdim edilerek onlara duydukları sevgi, saygı ve minnet dile getirildi.

İlk Türk Maarif Müdürü olarak görevlendirildiğini dile getiren Hüsnü Feridun, Güzelyurt’taki Öğretmen Kolejinden mezun olduktan sonra girdiği İstanbul Üniversitesi’nden Fen Doktoru ünvanı ile 1951 yılında Kıbrıs’a döndüğünü dile getirdi. Feridun, Kıbrıs Türk Lisesi ve İngiliz Okulu’nda Kimya ve Fizik öğretmenliği ile başladığı meslek yaşamında, Orta Öğretim Müfettişliği, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nda Eğitim ve Kültür Kolu Başkanlığı yaptı ve 1959 yılında Türk Maarif Ercümeni Başkanı ve İlk Türk Maarif Müdürü olarak görev aldı.

Anılarının yer aldığı ve Kıbrıs Türk Eğitim Tarihçesi hakkında yazdığı “Kıbrıs Türk Eğitim Tarihi’nden Bir Ömür” adlı kitabını da imzalayarak hediye etti. Hüsnü Feridun, “Takdir edilmek değil de, asıl önemli olan hatırlanmak. Bir öğretmen için en büyük mutluluk budur” dedi.

Emekli Müdür İlter Zeki, 1951’li yıllarda eğitim aldığı Güzelyurt’taki Öğretmen Koleji’nden mezun oldu. O yıllarda Öğretmen Koleji’nde Rum ve Türk öğrencilerin bir arada eğitim aldığını ve müdürerinin de İngiliz olduğunu dile getiren Zeki, o yıllarda eğitimin iki yıl ve ingilizce olduğunu da sözlerine ekledi. Mezun olduktan sonra, Güzelyurt, Dillirga, Yeşilırmak, Lefke bölgelerinde ve Dikmen’de tam 33 yıl 3 ay Öğretmenlik yaptığını söyleyen emekli Müdür İlter Zeki, en son başladığı yerde yani Güzelyurt’ta emekli olduğunu ifade etti. Mesleğini çok severek yaptığını belirten İlter Zeki, kızı Rasiha Erkal’ın da öğretmenlik mesleğini seçerek kendisini gururlandırdığını sözlerine ekledi.