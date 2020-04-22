Telsim, Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda kutladı

Telsim çalışanlarının çocukları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan eğlencesi bu yıl dijital olarak gerçekleştirildi. Telsim İnsan Kaynakları Departmanı’nın her yıl düzenlediği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği, 100. Yılında da yine coşkuyla kutlandı

Telsim çalışanlarının çocukları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen 23 Nisan eğlencesi bu yıl dijital olarak gerçekleştirildi. Telsim İnsan Kaynakları Departmanı’nın her yıl düzenlediği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği, 100. Yılında da yine coşkuyla kutlandı.

Telsim Genel Müdürülük Binası’nı her yıl ziyaret eden Red Kid’ler, bu yıl dijital ortamda biraraya geldi. Telsim çalışanlarının çocukları, hem eğlenip hem de öğrenerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını kutladılar.

Telsim çalışanlarının çocukları ile gerçekleşen Skype buluşmasında, Red Kid’ler deneyimleyerek öğrenip, Master Kids Direktörü Mert Balın ile bilimsel sohbetler gerçekleştirdiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan bu etkinlikte, birarada olmanın keyfini yaşadılar.

TELSİM GENEL MÜDÜRÜ CENK ALPER: “23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN 100’ÜNCÜ YILA YAKIŞIR ŞEKİLDE KUTLAMAK İSTEDİK.”

Etkinlik açılışına Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de katılarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Alper, 100’üncü yıl olduğu için ayrı bir önemi olan bu 23 Nisan’ın, bu zor süreçte teknolojinin verdiği avantajlar sayesinde farklı ama yine coşkuyla kutlandığını vurguladı. Alper, “Telsim olarak, İnsan Kaynakları Departmanımızla, her sene yaptığımız Red Kid aktivitesini, bu yıl daha bir gayretle 100’üncü yıla yakışır şekilde yapmak ve bayramın niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmek istedik.” dedi.

MASTER KIDS DİREKTÖRÜ MERT BALIN: “TELSİM ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARI, İNTERNET ÜZERİNDEN ONLINE EĞLENCELİ BİLİM AKTİVİTELERİ YAPTILAR.”

Master Kids Direktörü Mert Balın, “Covid-19 salgınını kontrol altında tutma önlemleri doğrultusunda, Kıbrıs’ın kuzeyinde tüm okullar, bakanlar kurulu kararı ile kapatılmıştır ve çocuklar eğitimlerine imkanlar doğrultusunda online devam etmektedirler” dedi.

Bu doğrultuda, okulların her tatil döneminde gerçekleştirilen Red Kid etkinliğinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile, bu kez online olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Balın, deneyler ve bilim sohbetleri yaparak çok eğlenceli ve öğretici bir aktiviteye imza attıklarını belirtti.

Telsim çalışanlarının çocuklarının, internet üzerinden online eğlenceli bilim aktivitelerine katıldıklarını ve program dahilinde önceden planlanan 3 farklı deneyi evlerinde eğitmen eşliğinde gerçekleştirdiklerini işaret eden Balın, “Bilimle ilgili kısa sohbet bölümünde, çocuklar gerek deneyler gerekse bilim ve teknoloji konularında merak ettikleri konuları onlarla paylaştık.” dedi.

İnsan Kaynakları Departmanı’nın gerçekleştirdiği bu etkinlikte, evde bulunan malzemelerle ekran başından, Skype üzerinden buluşarak, deneylerini yapan çocuklar, sıvılar, gazlar, yoğunluk, asit, alkali, karışımlar ve çözeltiler gibi farklı aktiviteleri online olarak evlerinden yaptılar.