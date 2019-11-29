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Telekomünikasyon'dan telefon borçları için uyarı

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Ekim’e kadar olan borçlarını 13 Aralık’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon'dan telefon borçları için uyarı

 

Daireden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği ifade edildi. 
Açıklamada, mayıs ayı sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği uyarısında bulunuldu. 

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