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Telekomünikasyon Dairesi tüm veznelerinde normal mesaiye başlıyor

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Telekomünikasyon Dairesi tüm veznelerinde normal mesaiye başlıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerindeki veznelerin 11 Mayıs Pazartesi itibariyle normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu nedenle tüm veznelerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sosyal mesafe ve tüm hijyen kurallarının eksiksiz olarak uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, veznelere girişlerde ateş ölçümü yapılacağı, kayıt tutulacağı ve maskesiz girişe müsaade edilmeyeceği kaydedildi, gerekli tedbirlerin alınmasına katkı koyan Tel-Sen’e teşekkür edildi.

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