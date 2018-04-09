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Telekomünikasyon Dairesi'nden borcu olanlara uyarı

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Telekomünikasyon Dairesi'nden borcu olanlara uyarı
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Telekomünikasyon Dairesi, 31 Ocak 2017 tarihine kadar olan telefon borçlarının en geç 16 Nisan’a kadar kapatılması uyarısında bulundu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, konuyla ilgili açıklamasında, 31 Ocak 2017 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini belirtti.

Elagöz, 30 Eylül 2017 sonu itibariyle 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağını vurguladı.

 

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