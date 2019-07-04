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Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelere uyarı

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 31 Mayıs tarihine kadar olan borçlarını en geç 15 Temmuz tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

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Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelere uyarı
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Daireden yapılan açıklamada, 31 Mayıs tarihi itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği bildirildi.
Ayrıca, Aralık 2018 sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının iptal edilerek, aboneliklerinin sonlandırılacağı duyuruldu.
Abonelerin mağdur olmamaları için borçlarını kapatmaları gerektiği ifade edildi. 
 

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