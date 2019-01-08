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Telekomünikasyon dairesi borçların ödenmesini istedi

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Telekomünikasyon dairesi borçların ödenmesini istedi
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 Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 30 Kasım 2018 tarihine kadar olan borçlarını, en geç 17 Ocak’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu. 

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım 2018 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği belirtildi. 
Açıklamada, ayrıca Haziran 2018 ayı sonu itibariyle Telekomünikasyon Dairesi’ne 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin iptal edileceği belirtildi. 
Bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları istendi. 

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