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Telefon Dairesi'nden uyarı "Telefon borçlarını ödeyin"

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 30 Nisan 2018 tarihine kadar olan borçlarını en geç 13 Temmuz 2018 tarihine kadar kapatmalarını istedi.

Telefon Dairesi'nden uyarı "Telefon borçlarını ödeyin"
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Daireden yapılan açıklamada, 30 Nisan 2018 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin 13 Temmuz’dan itibaren bilgisayar aracılığıyla kesileceği belirtildi.

Ayrıca 31 Aralık 2017 ayı sonu itibariyle Daire’ye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarıysa iptal edilerek abonelikleri sonlandırılacak. 
Açıklamada, “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.

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