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Telefon Dairesi'nden abonelere uyarı

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Telefon Dairesi'nden abonelere uyarı
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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Temmuz’a kadar olan borçlarını en geç 13 Eylül tarihine kadar kapatmaları gerektiğini açıkladı.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada 31 Temmuz sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği bildirildi.

Şubat 2019 sonu itibarıyla 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatlarının ve aboneliklerinin ise iptal edileceği kaydedilen açıklamada “Bu durumda olan abonelerimizin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olunur” denildi.

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