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Telefon borçlularına uyarı

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Telefon borçlularına uyarı

Telekomünikasyon Dairesi,  30 Nisan’a kadar olan borçların en geç 30 Haziran’a kadar ödenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan duyuruda, 30 Nisan’a kadar Daireye olan  borçların 30 Haziran’a kadar ödenmesi gerektiği, bahse konu borçların ödenmemesi halinde ses, data ve internet hizmetlerinin kesileceği kaydedildi.

Duyuruda, Kasın 2019 sonu itibarıyla Daire’ye 6 fatura ve üzeri borcu olanların hatlarının iptal edileceği belirtildi, mağduriyet yaşanmaması için borçların kapatılması çağrısında bulunuldu.

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