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“Tekrar açılma riskli bir dönem”

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Dr. Siber, tekrar açılmanın riskli bir dönem olduğunu söyledi ve “Uzmanlarla, paydaşlarla, hangi işletmelerin niçin ve nasıl açılacağına dair, olası risk faktörleri ve alınması gereken tedbirlerle ilgili çok iyi çalışma gerektirir” dedi

“Tekrar açılma riskli bir dönem”

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, "Ne zaman dışarıya çıkabileceğiz? Ne zaman işimize başlayabileceğiz?" gibi merak edilen sorulara sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımla cevap verdi.

Pandeminin ilk iki evresinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Siber, tekrar açılma anlamına gelen ve risk taşıyan ikinci evreye geçte tedbirlerle ilgili çok iyi bir analiz ve çalışma gerektiğinin altını çizdi, Siber,  şunları dile getirdi:

“İşte, bu soruların yanıtını bulmak için, ülkeler Pandemiyi 4 Evre'ye ( Faz) ayırdı. Bu evrelerden birini tamamlamadan diğerine geçiş, salgının alevlenmesine neden olabilir ve çok ağır bedeller ödenebilir.

1. Evre: şimdi içinde bulunduğumuz durumdur, yani izolasyon.

2. Evre, kontrollü olarak tekrar açılma dönemidir.

Tekrar açılma için 1.Evre'de yapmamız gerekenleri tamamlamamız gerekiyor. 2.Evre'nin riskli olduğunu bilmeliyiz; hatta bulaş hızına göre, 2. Evre'den tekrar 1. Evre'ye geçmek de söz konusu olabilir

Evre 1: İzolasyon. Bulaşın yayılmasını yavaşlatma aşaması. Yani şimdi yaşadığımız durum. “Evde kal” durumu. Bu dönemde yapılacak olanlar, test kapasitesini artırmak, yaygın testler yapmak, temaslıların takip sistemini geliştirmek, sağlık sisteminin tedavi kapasitesini artırmak, sağlık çalışanların koruyucu ekipmanlarını geliştirmek. Tüm bunlar yerine getirilmişse ve son 14 günde vaka sayısı da gitgide düşüyorsa o zaman Evre 2’ye geçilebilir.

Evre 2 : Tekrar açılma: Bu riskli bir dönemdir. Uzmanlarla ve paydaşlarla, hangi işletmelerin niçin ve nasıl açılacağına dair, olası risk faktörleri ve alınması gereken tedbirlerle ilgili çok iyi bir analiz ve çalışma gerektirir. Şeffaflık şarttır. İşletmelerin kurallara uyumu konusunda çok iyi bir denetim mekanizması oluşturulması gerekir. Evden çalışmayı desteklemek; işyerindeki çalışan sayısını en aza indirmek (vardiya), insanlar arası fiziksel bariyerler oluşturmak, iletişimde teknolojiyi kullanmak ve kişisel korunma önlemlerini artırmak ana prensiplerdir.”

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