“Teknolojiyi kullanırken, bizleri esir almasına izin vermemeliyiz” diyen Özyiğit, günümüz dünyasında bilimi ve teknolojiyi takip eden değil, üreten konumda olmak ve teknolojiyi üreten toplumlara yetişmek için neler yapılabileceğinin tartışılması gerektiğini vurguladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen “Hayattan Kopmadan Teknolojik Bir Yaşam” konulu panele katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele Bakan Özyiğit’in yanı sıra bakanlığa bağlı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, BEAL Müdürü Sibel Karakaya, panelistler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÖZYİĞİT: “TEKNOLOJİNİN BİZİ ESİR ALMASINA İZİN VERMEMELİYİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit panelin açılışında yaptığı konuşmada değişen ve gelişen dünyada teknolojinin öneminin herkes tarafından bilindiğini belirterek teknolojinin doğru kullanılmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

“Teknolojiyi kullanırken, bizleri esir almasına izin vermemeliyiz” diyen Özyiğit, günümüz dünyasında bilimi ve teknolojiyi takip eden değil, üreten konumda olmak ve teknolojiyi üreten toplumlara yetişmek için neler yapılabileceğinin tartışılması gerektiğini vurguladı. Özyiğit, düzenlenen panelin bu amaca da katkı koyacağına inandığını söyledi.

Eğitimi, düşünen, sorgulayan, tartışan ve üreten bir gençlik yetiştirmek, çağın şartlarına uygun, ilim ve bilim ışığında yeniden yapılandırmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Özyiğit, “Eğitimde oluşturacağımız yapıyı, toplumun her kesimine içselleştirerek, bir devlet politikası haline getirmek için dikkatli davranıyoruz” dedi.

Bakan Özyiğit’in konuşmasının ardından, BEAL Düşünce Kulübü üyeleri ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar “Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak teknoloji”; Sosyolog Hakan Gündüz “Yeni bir nesil teknoloji ile büyüyor”; Op. Dr. Barış Peker “Teknolojiyi kullanırken sağlığından olma”; Cüneyt Çerkez “Yapay zeka insanlığın başına gelen en iyi şey mi?”; Yönetmen Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin “Teknolojinin gerisinde kalma ama esiri de olma” başlıklı sunum gerçekleştirdiler.