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“Teknoloji insanı unutturmamalı”

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LTB Başkanı Harmancı, akıllı kentler yaratmak için çalışırken, insan hayatını kolaylaştırmanın öncelik olması gerektiğini vurguladı

“Teknoloji insanı unutturmamalı”
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 Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde şehirleşme başta olmak üzere, akıllı kentler yaratılmasıyla ilgili önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Harmancı, Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasnic, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Cebe Belediye Başkanı Bahri Ömer, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saint Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömert, Struga Belediye Başkanı Ramiz Merko ve Novi Travnik Belediye Başkanı Refik Lendo ile birlikte akıllı şehirler oturumunda sunum yaptı.

Sunumunda Lefkoşa’yı anlatan Başkan Harmancı, şehrin tarihi ve stratejik konumunu aktarırken, akıllı şehir yaratılması konusundaki bakış açısını da örnekler vererek dile getirdi.

Şehirlerin gelişiminde insan vurgusu yapan Başkan Harmancı, teknolojinin insanı unutturmaması gerektiğini, akıllı kentler yaratmak için çalışırken, insan hayatını kolaylaştırmanın öncelik olması gerektiğini vurguladı.

“Şehirde yaşayan bireylerin karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımını sağlamalıyız” diyen Başkan Harmancı, LTB olarak bu yönde attıkları adımlarından örnekler vererek sunumunu zenginleştirdi.

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