Teknoloji bağımlılığı, madde bağımlılığıyla aynı

KKTC Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılığının, madde bağımlılığıyla aynı şekilde beyindeki reseptörlere zarar verdiğini vurguladı

KKTC Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, her yanımızı saran ve gün geçtikçe artan teknoloji bağımlılığının, madde bağımlılığıyla aynı şekilde beyindeki reseptörlere zarar verdiğini söyledi.

Teknolojinin kontrolsüz ve aşırı kullanımının hem çocukta, hem de yetişkinlerde bağımlılığa sebep olabildiğini, teknoloji bağımlılığının tedavisinin ise, uyuşturucu bağımlığından daha zor olabildiğine işaret eden Sapsızoğlu, bunun en büyük nedenin ise, teknolojinin gündelik yaşantının bir parçasına dönüşmüş ve her an ulaşılabilir olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Çok küçük yaşlarda dijital ekranlarla baş başa bırakılan çocuklarda, tehlikenin daha da büyük olduğunu, çocuklarda hızla bağımlılık davranışları geliştiğini ifade eden Sapsızoğlu, “Bağımlılıklar madde bağımlığı ve davranışsal bağımlılık olarak ikiye ayrılıyor. Madde bağımlılığı ve teknoloji, internet, sosyal medya, oyun bağımlılığı davranışsal bağımlılık kategorisine girerken beyinde oluşturdukları sonuçlar aynıdır” dedi.

Sağlıklı bir beden için spor yapmanın önemine dikkat çeken Sapsızoğlu, özellikle çocukluk çağında başlayan sporun faydalarına değindi.

TAK muhabirine son dönemlerde özellikle çocukları da etkisi altına alan teknoloji bağımlılığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Sapsızoğlu, çocukluk çağında başlanan sporun önemine değinerek, faydaları konusunda bilgiler verdi.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BAŞLANAN SPORUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR…

Sapsızoğlu, çocukluk çağında başlanan sporun faydalarının saymakla bitmediğini belirterek şöyle devam etti:

“Kas iskelet sistemi, kalp damar sistemi ve solunum sistemi başta olmak üzere tüm vücudun sağlıklı, güçlü ve dayanıklı olmasında çocukluk çağında yapılan sporun büyük katkısı var. Spor aynı zamanda diğer sporcularla kurdukları centilmence, rekabetçi ve samimi ilişkiler sayesinde çocukların daha sosyal, daha adil ve ruhsal olarak daha dengeli bireyler olmalarına da önemli katkılar sağlıyor.”

DÜZENLİ SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DE DAHA GÜÇLÜ…

Düzenli spor yapan çocukların bağışıklık sisteminin de diğer çocuklara göre daha güçlü olduğuna işaret eden Sapsızoğlu, bu nedenle çocukların spor yapmasının, hastalıklarla daha az karşılaşmalarını sağladığını kaydetti.

Spor yapan çocukların obezite gibi sağlık sorunları da yaşamadıklarını belirten Sapsızoğlu, fiziksel açıdan çok daha güçlü olan çocukların efor sarf eden sporları düzenli olarak yapmalarının; kemik ve kas gelişimlerini sağladığı gibi; akciğerler ve kalplerinin de güçlenmesine yardımcı olduğunu anlattı.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI… MADDE BAĞIMLILIĞIYLA AYNI ŞEKİLDE BEYİNDEKİ RESEPTÖRLERE ZARAR VERİYOR

Sapsızoğlu şöyle devam etti:

“Sosyal medyada cep telefonuyla veya oyunlarla geçirdiğimiz zaman ilişkilerimizi, sosyal etkileşimlerimizi, sağlığımızı ve genel olarak hayatımızı etkiliyorsa bağımlıyız demek oluyor. Bu da madde bağımlılığıyla aynı şekilde beyindeki reseptörlere zarar vermektedir.”

Çağımızın en büyük hastalığı olan bu tür bağımlılığın yanında hareketsiz yaşam, aşırı koruyucu aileler, güvenli spor alanlarının az olmasının da çocukların motor kaslarının gelişmesini ve sosyal çevreye uyum sorunu yaşayan, sağlıksız bireylerin yetişmesini tetiklediğini anlatan Hasan Sapsızoğlu, “Sporla geçirilmiş gün, kazanılmış yarındır. Sağlıklı bir beden için spor yapmak çok önemli” dedi.

ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARINI DA KÖRELTİYOR…

Çocukların saatlerce oynadığı bilgisayar oyunlarının hareketsizliğe ve enerjinin dağıtılamamasına neden olduğuna dikkat çeken Sapsızoğlu, bu durum, iletişimsizlik, öfke ve asosyallik problemlerinin oluşmasına ortam sağlarken, çocukların yaratıcılıklarını da körelttiğini söyledi.

SPOR, SPOR, SPOR…

Jimnastik hakkında da bilgiler veren Sapsızoğlu, bir çocuğun minimum 3 yaşında jimnastik sporuna başlayabileceğini, ancak bu başlangıç yaşının çocuğun komut almasına, ailenin yetiştirme tarzına, karakter özelliklerine göre değişiklik gösterebildiğini anlattı.

Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, jimnastiğin hem kız, hem de erkek çocuklara hitap eden, fiziksel ve ruhsal gelişimi sağlayan, özellikle başlama yaşı 3 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branş olduğuna dikkat çekti. Sapsızoğlu, jimnastiğin çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken, aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağladığını aktardı.

JİMNASTİK BRANŞI TÜM SPOR BRANŞLARININ TEMELİNİ OLUŞTURUR

Hasan Sapsızoğlu, jimnastik branşının tüm spor branşlarının temelini oluşturduğunu da belirterek, bu temel eğitimi almış çocukların ileride branş değişikliği yaptıklarında herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklarını kaydetti.

Sapsızoğlu, “Kısacası jimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır” dedi

JİMNASTİĞİN ÇOCUKLAR ÜZERİNE FAYDALARI…

Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, jimnastiğin çocuklar üzerindeki faydalarını ise şöyle sıraladı.

“Kas kemik yapısının kuvvetlenmesi. Sinir-kas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesi, bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanabilme.

Daha sosyal ve dışa dönük bireyler, hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu, duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi, denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme.

İletişim kuramayan çocuklarda sosyalleşebilme, yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilme, yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilme, yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilme.”