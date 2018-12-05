Teknecik'e yıldırım düştü Girne ve Dikmen elektriksiz

Teknecik'e yıldırım düşmesi nedeniyle Girne ve Dikmen elektiksiz kaldığı bildirildi.

Kıb-Tek yetkililerinden verilen bilgide Yıldırım düşmesi sebebiyle Teknecik Elektrik Santrali Termik Santral Ünitesinin Şalt Sahasından beslenen Girne 1 Trafo Merkezi ve Dikmen Trafo Merkezine bağlı tüm Fiderler açmıştır, bu Trafo Merkezlerinden beslenen Dikmen'in tamamı ve Girne'nin Batısı şuan enerjisizdir.

Termik Santral Ünitesi ve Yüksek Gerilim Hatlarındaki Röleler ekiplerimiz tarafından kontrol edilerek tüm Fiderler yeniden devre alınarak bu bölgeler kısa süre içerisinde enerjilenecektir.

Halkımızın dikkatine..