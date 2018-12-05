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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Teknecik'e yıldırım düştü Girne ve Dikmen elektriksiz

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Teknecik'e yıldırım düştü Girne ve Dikmen elektriksiz
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Teknecik'e yıldırım düşmesi nedeniyle Girne ve Dikmen elektiksiz kaldığı bildirildi.

Kıb-Tek yetkililerinden verilen bilgide Yıldırım düşmesi sebebiyle Teknecik Elektrik Santrali Termik Santral Ünitesinin Şalt Sahasından beslenen Girne 1 Trafo Merkezi ve Dikmen Trafo Merkezine bağlı tüm Fiderler açmıştır, bu Trafo Merkezlerinden beslenen Dikmen'in tamamı ve Girne'nin Batısı şuan enerjisizdir.
Termik Santral Ünitesi ve Yüksek Gerilim Hatlarındaki Röleler ekiplerimiz tarafından kontrol edilerek tüm Fiderler yeniden devre alınarak bu bölgeler kısa süre içerisinde enerjilenecektir.
Halkımızın dikkatine..

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