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Tekke Bahçesi'nde 5 kayıp şehide ulaşıldı

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Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliğinde bir yıldır sürdürülen çalışmalar neticesinde Şehit Ecvet Yusuf, Şehit Yüksel Ahmet Dereli, Şehit Kadir Mehmet ve Şehit Ali Kırma ile Şehit Selim Mustafa Mavili’nin gerçek gömü yerleri tespit edildi

Tekke Bahçesi'nde 5 kayıp şehide ulaşıldı

Cumhurbaşkanlığının kontrolünde Tekke Bahçesi Şehitliği’nde Kayıp Şahılar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nin desteğiyle gerçekleştirilen kazı ve bilimsel raporlama çalışmalarının tamamlandığı; bir yıl süren çalışmalar neticesinde Şehit Ecvet Yusuf, Şehit Yüksel Ahmet Dereli, Şehit Kadir Mehmet,  Şehit Ali Kırma ile Şehit Selim Mustafa Mavili’nin gerçek gömü yerlerinin tespit edildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehit yakınlarının talepleri de dikkate alınarak geçerli bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen kazılar ve yurtdışındaki bir DNA laboratuvarında yaptırılan analizlerin sonuçları hakkında bugün Cumhurbaşkanlığına davet edilen şehit yakınlarına Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da hazır bulunduğu görüşmelerle uzmanlar tarafından bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çağrısıyla 17 Ocak 2019’da Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen üst düzey toplantının ardından Bakanlar Kurulu’nun 5 Mart 2019’da aldığı karar sonucunda Cumhurbaşkanlığının kontrolünde Tekke Bahçesi Şehitliği’nde Kayıp Şahılar Komitesi Kıbrıslı Türk Üye Ofisi’nin desteğiyle kazılar gerçekleştirilmişti.

2017 yılında da 54 yıldır kayıp olduğu bilinen Şehit Hüseyin Ruso da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle Tekke Bahçesi Şehitliğinde bulunmuş, bilahare Küçük Kaymaklı’daki anıtının bulunduğu yere askeri törenle defnedilmişti.

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