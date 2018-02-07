Tehlikeli inşaatlar durdurulacak

Ülkede bir türlü önüne geçilemeyen iş kazalarına karşı Çalışma Bakanlığı öncülüğünde kriz masası oluşturuldu. Toplantıda tehlike tespit edilen inşaatların faaliyetleri durdurulması ve iş güvenliği için komite oluşturulması kararlaştırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş kazalarının önlenmesi için kriz masası oluşturuldu. Paydaşların ve bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda kısa ve uzun vadede hayata geçirilecek iki karar aldı.

Buna göre, kısa vadede tehlike tespit edilen inşaatların faaliyetleri durdurulacak, uzun vadedeyse iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü için komite oluşturulacak.

Kararlar şöyle duyuruldu:

“1. Kısa vadede, Çalışma Dairesi tarafından yapılacak denetimlerde; iş sağlığı ve güvenliği açısından insan hayatı için acil ve tehlikeli bir durumun tespiti halinde inşaat faaliyetinin durdurulması.

Bu amaçla bugünden itibaren Çalışma Dairesi Müfettişleri tarafından yapılacak denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği açısından ‘hayati tehlike’ tespit edildiği takdirde; acil önlemleri almayan inşaatlar daire tarafından durdurulacak.

2. Uzun vadede, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümü için komite oluşturulması.

Toplantıda bulunan her paydaş örgütün genel başkanı ve Çalışma Dairesi Müdürü’nün katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği alanında bütünlüklü çözüme ulaşılması amacıyla kurumlararası işbirliği, etkin denetim ve haksızlıkların ortadan kaldırılması için ilgili alt komitelerin oluşturulması kararlaştırılmıştır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, sorunun müdahaleyle değil önlemle çözülebileceğini söyledi.

Taraflar, dünkü toplantıda, iş kazaları konusunda bugüne kadar neler yaşandığını değerlendirdi, iş kazalarının önlenmesi için bundan sonra neler yapılması gerektiğini konuştu.

Toplantının başında basına kısa bir açıklama yapan Çeler, iş kazalarının uzun süreden beri ülkede sıkıntı yarattığını kaydederek, Girne’de dün yine bir iş kazası meydana geldiğini, işçinin kolunun kırıldığını söyledi.

Çeler, önceki gün de Güzelyurt’ta marangoz yanında çalışan bir işçinin parmaklarını kestiğini, tüm bunlarla 2018’in başında beş iş kazası meydana geldiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atandığı günden beri iş kazalarıyla ilgili durmadan ihbar aldıklarını da kaydeden Zeki Çeler, bu sorunun giderilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Bakan Zeki Çeler, doğru adımlarla iş kazalarının önlenebileceğine inanç belirterek, “Uluslararası standartlarda, insanların insan gibi yaşayabileceği, haklarıyla çalışabileceği bir ortamı yaratabileceğimizi düşünüyorum. İnsanların dilinin, dininin, ırkının, nereden geldiğinin bir önemi yoktur. İnsan insandır, eğer insana değer veriyorsak bu sorunu çözmek hepimizin yükümlülüğüdür” şeklinde konuştu.

“SORUN MÜDAHALEYLE DEĞİL, ÖNLEMLE ÇÖZÜLEBİLİR”

“Sorun müdahaleyle değil, önlemle çözülebilir” diyen Çeler, önlem alınırsa kimsenin canının yanmayacağını, hiçbir iş kazasının bir insanın hayatına mal olmayacağını vurguladı.

Yasalar uyarınca ne yapılması gerekirse onu yapmaya devam edeceğiz, yasaların gereğini herkes üzerinde hissedecek” açıklamasını yineleyen Çeler, bu nedenle iş kazalarının önlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir kriz masası oluşturulmasını önerdiğini söyledi.

“KİMSENİN BÖYLE TOLERANSLARA TENEZZÜL ETMESİNİ İSTEMİYORUM”

Çeler, kısa açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir tarafta ülke ekonomisine katkı sağlayan müteahhitler, taşeronlar… Diğer tarafta ekmek parası için çalışan insanlarımız… Kimisi usulüyle, kimisi maalesef çalışma izinsiz çalıştırılan arkadaşlarımız…Ve ülkemizde iyi niyeti göstermek adına belki zamanında belli başlı kararlara tolerans gösterilerek, bu kararlar göz ardı edilmiş olabilir ama bugünden itibaren böyle toleranslara kimsenin tenezzül etmesini istemiyorum.”