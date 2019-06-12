Tehlike Anında Kendinizi Koruyabilmeniz İçin 6 Değerli İpucu

Filmlerden edindiğimiz tecrübeler sayesinde kendimizi koruma konusunda ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini az çok biliyoruz. Ancak gerçek bir tehlike anında filmlerde gördüğünüz taktikler işe yaramayabilir. Birinin saldırısına uğramanız durumda nasıl tepki vereceğinize dikkat etmelisiniz. Kendini korumak ile ilgili verilen bazı taktikler sizi daha tehlikeli bir duruma sokabilir. Kendinizi korurken yapmamanız gereken şeyleri listeledik

1. Saldırgandan kaçmaya çalışmak

Saldırgandan kaçmak, o an düşündüğünüz tek şey olsa bile bu her zaman iyi bir fikir değildir. Çünkü; saldırgan sizden daha hızlı olabilir, kaçmanız ise onu sinirlendirebilir. Bu durum sizi daha tehlikeli bir konuma getirebilir. Ayrıca koşarken arkanızda neler olup bittiğini göremezsiniz, geri dönüp baktığınızda ise dikkatiniz dağılır ve bu da sizi yavaşlatır. Fevri bir kararla kaçmak yerine, duruma odaklanıp tüm ihtimalleri düşünmek gerekir.

2. Saldırgana “Neden?” diye sormaya çalışmak

Saldırganı sakinleştirmek için onunla konuşmaya çalışabilirsiniz. Ancak bu durum gerginliği daha da artırabilir ve onu sakinleştirme çabanız tam aksi şekilde sonuçlanabilir. Söylediğiniz her şey onu daha fazla sinirlendirip, daha sert önlemler almaya hatta size zarar vermeye bile zorlayabilir.

3. İnternetten kendini savunma teknikleri öğrenmek

İnternet üzerinden dövüş sanatlarını ya da savunma tekniklerini izleyerek öğrenmek iyi bir yol değildir. Çünkü videoda birinin saldırganla dövüşmesini izlemek aynı şeyi sizin de yapabileceğiniz anlamına gelmez. Videolarda, hareketler önceden belirlenmiştir ve saldırıya uğrayan kişi, saldırganın hareketlerini önceden bilir. Bu videoları izleyerek kendinizi güvende ve dövüşmeye hazır hissedebilirsiniz. Ancak gerçek hayatta saldırgan, videolarda izlediğiniz senaryoya uygun hareket etmez. Bu nedenle dövüş sanatları ya da kendini savunma teknikleri üzerine ders almak daha faydalı olacaktır.

4. Anahtarları parmakların arasında tutmak

Dışarıdayken bir saldırıya uğramanız halinde, ilk kullanabileceğiniz şeylerden biri çantanızda ya da cebinizde bulunan anahtardır. Pek çok insan, kendini korumanın en iyi yollarından birinin anahtarı parmaklar arasında tutmak olduğunu söyler. Ancak, bu yöntemin bazı olumsuz yanları var. Eğer saldırgan sıkılı yumruğunuzu görürse, ilk yapacağı şey avucunuzun içindeki anahtarı ele geçirmek olacaktır. Anahtarı tutuş şekliniz önemlidir. Eğer kapı açacak gibi tutarsanız, dikkat çekmezsiniz ve daha güçlü bir hamle yapabilirsiniz.

5. Göz temasından kaçınmak

Genellikle saldırganla göz temasından kaçınmanız önerilir. Çünkü bunun onu sinirlendirebileceği ve durumu daha ciddi bir boyuta taşıyacağı var sayılır. Ancak her zaman bu doğru değildir. Bazı durumlarda, saldırganla göz teması kurmak kendinize güvendiğinizi, korkmadığınızı ve onu bir şekilde alt edeceğinizi gösterir.

6. Telefonla konuşuyormuş gibi davranmak

Takip edildiğinizi ya da birinin sizi izlediğini düşündüğünüzde, telefonla konuşmak size güvende hissettirebilir. Ancak içinde bulunduğunuz durumu daha güvenli hala getirmez. Telefonla konuşurken, çevrenize odaklanamayacağınız için saldırgan sizi kolay bir hedef olarak görebilir.