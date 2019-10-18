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Tehditlerle ilgili polis ve savcılığa dosya

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Cumhurbaşkanlığı, Akıncı’ya yönelik ölüm tehditleri savuran, şiddet, küfür ve hakaretlerde bulunan kişilerle ilgili harekete geçti. Bu paylaşımlarla ilgili bir dosya Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletildi

Tehditlerle ilgili polis ve savcılığa dosya
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ailesine yönelik son günlerde özellikle sosyal medya aracılığıyla ölüm tehditleri savuran, şiddet, küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilerle ilgili bir dosya Cumhurbaşkanlığı tarafından Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletildi.

Her iki kuruma iletilen yazıda, Cumhurbaşkanı ile aile fertlerine ölüm tehdidi yönelten kişilere karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

TÜRKİYE’DE AKTİF HESAP KULLANICISI OLAN KİŞİLER ARASINDA KKTC YURTTAŞLARI DA BULUNUYOR

Ölüm tehdidi, şiddet, küfür ve hakaret içeren paylaşımlar dün Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu tarafından Başsavcı Behiç Öztürk’e, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ tarafından ise Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na teslim edildi. 

Polis Genel Müdürü Manavoğlu, konuya ilişkin kendileri tarafından halihazırda başlatılan bir çalışma bulunduğunu, dün verilen dosyanın da eklenerek gereğinin süratle yapılacağını belirtti. Başsavcı Behiç Öztürk de “Tüm hassasiyetimizle çalışacağız” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa, polisin ilgili birimlerince saptanacak olan benzeri diğer iletilere yönelik gerekli teknolojik tespitler de yapılarak, paylaşımların failleri hakkında tüm yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılmasının gerekliliği hatırlatıldı.

Başsavcılığa dün teslim edilen dosyanın bir kopyası TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne de iletildi.

Birçoğu Türkiye’de aktif hesap kullanıcısı olduğu gözlemlenen bu kişiler arasında KKTC yurttaşları da bulunuyor.

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