TED’li öğretmenlerin coşkulu kutlaması

TED Kuzey Kıbrıs Koleji yönetiminin Öğretmenler Günü nedeniyle okul öğretmenleri ve personele yönelik düzenlediği Merit Lefkoşa Otel’deki etkinlikte coşku hiç azalmadı

Öğretmenler Günü TED Kuzey Kıbrıs Koleji tarafından canlı müzik eşliğinde coşku dolu eğlencenin yer aldığı yemekle kutlandı.

Okul yöneticilerinin öğretmenleri karşılamasıyla başlayan Merit Lefkoşa Otel’deki etkinlikte TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde 5. yılını dolduran öğretmenler ve personele takdim edilen onur plaketleri duygusal anlar yaşattı.

Öğretmenler Cemal Yıldız, Damla Bozcan, Esen Sevim Küçük, Gülden Fesli, Kadriye Karaoğlan, Ümmehan Baş’a ve TED personeli Yeliz Kulle Konar, Mediha Saner, Mehtap Emirsoyu’na plaket takdimi geceye anlam katarken Okul yöneticilerine Sosyal Komite tarafından gecenin anısına hediye sunumu ile gece sürdü.

Yöneticilerin öğretmen ve çalışanlara başarıların devamı yanında sağlık ve mutluluk dileyen konuşmalarının ardından eğlence canlı müzik eşliğinde devam ederek noktalandı. Lha