Tedbirler uzatıldı

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemleri uzattı ve bazı yeni kararlar daha aldı

Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı önlemleri uzattı ve bazı yeni kararlar daha aldı.

Okulların kapalı kalacağı süre ve kamudaki idari izinler ay sonuna kadar uzatıldı; halen kapalı olan özel sektör iş yerleri ise bir hafta daha kapalı kalmaya devam edecek.

Gündüzleri uygulanan kısmi ve gece 21.00 ile 06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının süresi de bir hafta uzatıldı.

Karpaz bölgesinde halen 15 köyde uygulanan tam sokağa çıkma yasağı daraltıldı. Yasak, Yenierenköy, Sipahi ve Dipkarpaz köylerinde 17 Nisan'a kadar devam edecek; geri kalan 12 köyde ise ülkenin diğer bölgelerindeki uygulamaya geçilecek. İlçeler arası dolaşım yasağı da 17 Nisan’a kadar uzatıldı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan saat 19.30 sıralarında tamamlanan toplantıda alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Kurul Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hükümetin daha önce aldığı pek çok tedbirin süresinin 10 Nisan itibarıyla dolacağını hatırlatan Özersay, bu tarihlerin tamamını değiştirip yeni tarihler belirlediklerini söyledi.

Kamuda görevli olan polis, itfaiye, maliye, sivil havacılık gibi iş yerleri haricindeki kamu görevlileri 30 Nisan'a kadar işe gitmemeye devam edecekler ancak amirlerinin direktifiyle görevlerine çağrılabileceklerini kaydeden Özersay, tüm okulların, kreş, dershane ve etüt merkezlerinin de eğitimlerine verdikleri aranın da 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Kudret Özersay, tüm sinema, tiyatro, konser mitingler yanında spor müsabakalarının da 30 Nisan'a kadar yapılmaması yönünde karar ürettiklerini bildirdi; spor müsabakalarının daha sonra takvimlendirileceğini söyledi.

Yabancıların ön çalışma izni işlemlerinin 30 Nisan'a kadar yapılmayacağı kararını zaten önceden aldıklarını ve bunun geçerli olduğunu ifade eden Özersay, özel sektörde halen açık olan market, fırın, benzinci, eczane ve banka dışındaki işletmelerin faaliyetlerinin yarın dolacak durdurulma kararının da 17 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Özersay, marketlerin açık bulundurma saatleriyle ilgili kuralın da geçerli olduğunu ve akşam 20.00'de kapanacaklarını belirtti.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT BİR HAFTA DAHA YASAK

Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesindeki gündüzleri kısmi ve gece 21.00-06.00 arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağının da bir hafta daha uzatıldığını duyuran Özersay, şehirler arası seyahatin de bir hafta daha yasak olduğunu bildirdi.

Özersay, "KKTC'ye kara deniz ve hava giriş kapılarından sadece KKTC vatandaşlarının ve hangi uyruklu olursa olsun eş ve çocuklarının girmesini mümkün kılan, başka kimsenin girmesinin mümkün olmayacağı sınırlama kararımızı da 30 Nisan'a kadar uzattık" dedi.

KARPAZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN KÖY SAYISI 15'TEN 3'E İNDİ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısında Karpaz bölgesindeki 15 köyde halen devam eden ve süresi yarın dolacak tam sokağa çıkma yasağıyla ilgili kararı coğrafi olarak daralttıklarını da açıkladı. Buna göre, tam sokağa çıkma yasağı sadece Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'da devam edecek ve bu köylere giriş çıkışlar polis kontrolünde olacak. Geri kalan 12 köyde ise ülkenin diğer bölgelerinde uygulanan gündüz kısmi ve gece tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGE HAZIRLAYACAK

Kudret Özersay, dünkü toplantıda ayrıca bankalarda, GSM hizmeti veren şirketlerin ödeme noktalarında, açık olan kamu kurumlarında uygulanacak genel prensip ve prosedürleri bir genelge halinde yarın duyuracağını bildirdi. Özersay, genelgenin bu gibi yerlerde ateş ölçümü, sosyal mesafe, aynı anda bina içinde kaç kişinin bulunabileceği, hijyen kuralları, maske şartı gibi konuları içereceğini; bu kuralları denetleme yetkisinin İlçe Emniyet Kurullarında olacağını söyledi.

Özersay, "Hayatımızı bu kurallar çerçevesinde sürdürmeyi hep birlikte öğreneceğiz" dedi.

Kudret Özersay, faaliyetleri duran özel işyerlerinde çalışanlara Yerel İşgücünü Destekleme Fonu'ndan istihdam destek ödemesi konusunda aldıkları kararın detaylarını da dün görüştüklerini, bu durumdaki çalışanlara iki ay boyunca 1500 TL ödeme yapılacağını, kapsam ve şartları ele aldıklarını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı çalışmanın Bakanlar Kurulu ile paylaşıldığını, sonuçlandırılması gereken birkaç husus olduğu için son noktanın bugün toplanacak Bakanlar Kurulu'nda konulacağını bildiren Özersay, konunun dün son noktaya getirilemediğini ifade etti.

Koronavirüs salgını döneminde ülkeye gelemeyen öğrencilere iki ay boyunca 1700 TL destek kararı da aldıklarını kaydeden Özersay, burs kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilerin de bu katkıdan yararlanacağını bildirdi.

Özersay, aldıkları bir başka karar uyarınca Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ekiplerinin bir araya gelerek, eğer bir haftanın sonunda belli bazı sektörler açılacaksa hangi sektörün hangi kurallar çerçevesinde nasıl açılacağını değerlendireceğini ve bu çalışmanın da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

ALİ PİLLİ: "LEFKE'DEKİ VAKA İSVEÇ'TEN DÖNMÜŞ BİR KİŞİ"

Sağlık Bakanı Ali Pilli de dünkü koronavirüs vakalarıyla ilgili rakamları paylaştı.

Dün 191 test yapıldığını ve 1 pozitif vaka tespit edildiğini kaydeden Pilli, Lefke'de tespit edilen vakanın, İsveç ziyaretinden dönmüş bir kişi olduğunu, dün bakanlık ekiplerinin bölgede taramalara başladığını, şu ana kadar yapılan tüm testlerin negatif çıktığını fakat tarama ve testlere bugün de devam edileceğini söyledi.