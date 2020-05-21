Sağlık Bakanı Pilli, “Tedbir alırsak ikinci dalga olmayacak, olsa bile hafif geçecek. Bu şekilde devam edip, hiçbir şey olmayacak gibi hareket edersek ikinci dalga gelebilir, daha kötü de geçebilir” dedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kaç gündür test yapıyoruz, korona virüs vakası görülmüyor ama bu vaka yok anlamına gelmez” diyerek vatandaşlara ‘tedbirleri elden bırakmayın’ çağrısında bulundu. Olası bir ikinci dalga konusunda da açıklamada bulunan Pilli, “Tedbir alırsak ikinci dalga olmayacak, olsa bile hafif geçecek. Bu şekilde devam edip, hiçbir şey olmayacak gibi hareket edersek ikinci dalga gelebilir, daha kötü de geçebilir” dedi. Herkesin salgının ne kadar ciddi olduğunun farkına vardığını, önlemleri aldığını ancak açılım süreciyle birlikte her şeyin unutulduğunu belirten Pilli, “Bana göre açılan sektörlerde sıkıntı yok. Asıl sıkıntı kurallara uyulmazsa yaşanacak… Herkes tedbirleri bıraktı. Özveri sürmeli. İnsanlar bu işin bittiğini düşünüyor ama bitmedi. Toplumun yüzde 70’i maske, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bunu gördükçe üzülüyorum. Açıkçası huzursuzum ve korkuyorum” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanı Ali Pilli, pandemi süreci, açılımlar, testler, olası ikinci dalga gibi başlıklardaki soruları yanıtladı. “Ülkede korona virüs bitti diyebilir miyiz?” sorusu üzerine Pilli, “Bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Covid-19 dünyada bitmedikçe bizde de bitmeyecek.” dedi.

TOPLAM 31 BİN TEST YAPILDI

Dikkatli davranılması ve bireysel tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Pilli, korona virüsün görüldüğü 10 Mart’tan bugüne kadar ülkede yaklaşık 31 bin test yapıldığını belirtti. Zor bir süreçten geçildiğinin altını çizen Bakan Pilli, “Covid 19 ile yaşadık. Sabahlara kadar uyumadık. Hala olayın etkisindeyiz” dedi. Hükümetin korona virüs önlemleriyle ilgili kararlarına işaret eden Pilli, “Eğer gerekli tedbirleri almasaydık, hızlı davranmasaydık vakalar artacaktı, sağlık sistemi çökecekti. Sağlık Bakanı olarak değil 35 yıllık bir hekim olarak da bunun bilincindeydim” şeklinde konuştu.

ATEŞ VE ÖKSÜRÜK POLİKLİNİKLERİNE 4 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Bakan Pilli, 4 hastanede oluşturulan ateş ve öksürük polikliniklerine başvuran semptomlu vakaların tümüne PCR testi yapıldığını da vurgulayarak, bu güne kadar buralara yaklaşık 4 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Testlerin kaçının PCR, kaçının hızlı test olduğu ve sonuçlarla ilgili görevlendirdikleri bir halk sağlığı uzmanının çalışma yaptığını aktaran Pilli, bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaklarını da ifade etti.

“DÜNYADA PANDEMİ DEVAM ETTİKÇE, BİZ DE TESTLERİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Pilli, korona virüs testlerinin ne kadar süre daha yapılacağı ve bu testlere kimlerin tabi tutulacağıyla ilgili soruyu, “Dünyada pandemi devam ettikçe, biz de testleri sürdüreceğiz. Aşının yakın zamanda piyasaya çıkacağını zannetmiyorum” dedi.

“ELİZA TESTLERİ ALMANYA’DAN GELMEK ÜZERE”

Toplumun bağışıklığını göstermede etkili olacak örnekleme çalışmasıyla ilgili soru üzerine Pilli, eliza tarama test kitlerinin Almanya’dan gelmek üzere olduğunu, önümüzdeki günlerde testlerin adaya gelmesiyle tarama başlanacağını kaydetti. Toplumun bu virüse bağışıklığının yüzde 2 civarında olduğunu düşündüğünü söyleyen Pilli, verilerin test sonuçlarıyla netlik kazanacağını dile getirdi. Söz konusu tarama testinin özel laboratuvarlarda kişilerin talebiyle yapılıp yapılamayacağına dair soru üzerine Bakan Pilli, elizalarda akut fazı gösteren IgM’lerin yüksek çıkması durumda bu testlerin devlet kontrolünde özelde yapılmasının önünün açılabileceğini açıkladı.