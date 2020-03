Tedbir alınmasa Kıbrıs da İtalya gibi olur

İtalya'da tıp eğitimi alan ve şu an Milano’da karantina altında yaşayan Kıbrıslı Türk genç Yağış Bey, ülkede yaşananları anlattı, Kıbrıslılara çok önemli uyarılar yaptı: “Kendi sorumluluğumuzu almalıyız. Aksi takdirde Kıbrıs da İtalya gibi olur”

Korona Virüsü'nün korkunç şekilde yayıldığı İtalya'daki Milano kentinde tıp öğrenimi gören Kıbrıslı Türk öğrenci Yağış Bey, sosyal medyadan "virüsü ciddiye alın" uyarısı yaptı.

İtalya’da yükseköğrenim eğitimi gören Kıbrıslı genç Yağış Bey, koronavirüs ile ilgili gördüklerini, yaşadığı tecrübeleri anlatan bir video yayımladı.

Yağış Bey, videosunda yaşadıklarıyla, anlattıklarıyla sosyal medyada gündem oldu.

İşte Yağış Bey’in İtalya’dan anlattıkları ve her satırı ibretle okunacak olan açıklamaları:

“Bu videoyu Karantinadaki Milano’dan çekerim tıp öğrencisiyim.

Bu virüsü durdurabilecek ruh halini anlatabilmek için seferberlik derim bu videoyu çekme amacım virüsü anlatmak değil bunu lütfen DSO ve KTTB gibi güvenilir yerlerden alın. Bu videoyu çekme amacım tecrübelerimi gördüklerimi sizlerle paylaşmaktır. Ve burada yaşadıklarımın Kıbrıs için önemini anlatmaktır.

Birkaç gündür Kıbrıs’ta yaşanan delilik hali 3 hafta önce İtalya’da yaşanan delilik halini hatırlattı.

Bizler şu an karantinadayız yani sokağa çıkma yasağı var. Hiç çıkamaz durumda değiliz ama çıkmak için izne gerekli. Kimler çıkabilir mesela doktor marketçi gibi kişiler işe gitmek için çıkabilir ya da sağlık sorunu olan kişiler sokağa çıkabilir. Çıkarsan da para ve hapis cezasına çarptırılırsın. Neden bu kadar önlem çünkü İtalya hem politika bazında hem bireysel bazda hatalarını düzeltmek için çok geç kaldı ve bunun cezasını ödemek zorundadır.

Peki bu noktaya nasıl gelindi bunu anlatmak istiyorum. Çünkü Kıbrıs’ta da İtalya’da 3 hafta önce atılan adımların atılmaya başladığını görüyorum.

Bu çılgınlık ortaya çıktığında iki tarz insan oluştu

Biri dünyanın sonu gelmiş gibi davrananlar, diğer grupsa rehavet içinde olanlar.

Birinci grup marketlere akın edip paniği yayarken diğer grup hiçbir şey olmamış gibi davranan bu durumla dalga geçip normal yaşamına devam eden insanlardı.

Bu iki grubun dengesini bulmak zordu bir yandan panik olmamak gerekirdi ama aynı zamanda da bu tehdidi küçümsememek gerekirdi.

Panik ve rehavetin yerini rasyonalite, bilim ve sorumluluk alması gerekir ve insanlar bunu yapmakta gecikti. O yüzden şu an ben de bunları kapalı bir şehirden size söylemek zorundayım.

Hem panik hem rehavet bu ikisi virüsün yayılmasına yardımcı olur. Örneğin herkes maske takarsa ve takması gerekenler maske bulamazsa bu virüs yayılır. Burada hastanelerden bile maske çalındığı için, maske takması gerekenler bir süre maske bulamadı. Veya herkes birden marketlere hücum ederse ve marketteki bir kişi virüs taşırsa, bu virüs herkese yayılır.

Mesela Kuzey İtalya kapatılacaktı ve karantina gece 12:00’de başlayacaktı. Bu bilgi o gecenin dört saat öncesinde, 8:30 – 9:00 gibi yayıldı. Ne oldu, insanlar panik oldu ve o panikle çantalarını sırtlarına vurup tıklım tıklım trenlerle Kuzeyden Güneye indiler. Sonuç noldu? Sadece Kuzey İtalya’ya kapatılacakken 2 gün içinde 60 milyon insanı karantina altına aldılar.

Evet panik kötü ve hastalığı yayar ama rehavet da kötü ve bu da yayar.

İnsanlar dışarda buluşmaya kapalı yerlere doluşmaya devam etti ve virüs yayıldı ve bunun bilançosunu 2-3 hafta sonra görün.

Tüm bunlar işin bireysel boyutuydu işin bir de Hükümet boyutu var.

Hükümet ne demişti ki bizde de muadili var “abartmayın” dediler vidolar hazırladılar yurt dışına servis etmeye başladılar “Biz Milano olarak hazırız, bişey yoktur abartmayın” dediler. Şimdi nedir durum? Herkes kapalı. Bu da rehavet ve umursuzluk öğreğidir. Bundan kaçınıp bilimi ve rasyonaliteyi dinleyip sorumluluk almak lazım.

Bir istatistik vereyim; Son üç günde İtalya’da 350 kişi öldüyse 5’i ya da 6’sı 60 yaş altındadır. Bu bana kendimi iyi hissettirebilir. Bu sana da kendini iyi hissettirebilir. Ama ben ya da sen dışarda eğlenmeye devam ettikçe birilerinin annesi, babası ya da başka bir yakını nefes almak için makinaya ihtiyaç duyar. Bu sorumluluğu almamız lazım ucu bize değmiyor olsa bile.

Başka bir istatistikle İtalya’da ilk başta 4 onaylı vaka vardı ve bu sayı 1 hafta boyunca artmadı. 1 hafta sonra 655 bir hafta sonra 3858 ve beş gün sonra 10158 böyle birçok örnek vardır.

Bu bilgileri veriyorum çünkü artık normal hayatımızı yaşamaya devam edemeyiz. Bunu görüp kabullenmemiz gerekir.

Şu an İtalya’da sorun virüs insanları ne kadar öldürebileceği ya da öldürdüğü değildir. İtalya’da sorun hastaneler hasta kabul etmemeye başladı yeni hastalar yer açmak için başka üniteler boşaltılmaya başlandı. Hastalar hastanelere 10’ar 10’ar gelir bunun için yatak kapasitesinin artırılması gerekir

Hocalarımızın bize söylediği vaka sayısının bu denli hızla artmaya devam etmesi durumda hastanelerin maksimum kapasitesine ulaşacağı ve bundan çok korktuklarıdır.

Bir hastanenin maksimum kapasiteye ulaşması ne demektir. Sen hastaneye kalp kriziyle de gitsen, apandist patlamasıyla da gitsen, trafik kazası da geçirsen ne sana bakacak personel olur, ne zaman olur, ne malzeme ne de alan olur. Ölen sadece Korona Virüs hastaları olmaz. Bütün sağlık sistemi çöker ve İtalya’nın yaşadığı risk budur o yüzden 60 milyonluk ülkeyi kapatmak zorunda kaldılar.

Öte yandan hastaların kendi için de geçerlidir. Birçok insan alır bu virüsü ama çoğunluğu iyileşir % 95 % 97 arasında. Ama bu iyileşme süreci nasıl geçer önemlidir. Bu insanlar makinelere bağlanır ve makineler onlar için nefes alır. Bu makineler olmazsa vücut kendini toparlayacak vakit bulamaz. Eğer bu insan makineye bağlanmazsa vücut nefes alamaz ve ölür. Makinelerin varlığı virüsün yüzde kaç öldüreceğini belirler aslında. Yani biz bu makinelerin limitini aşarsak ölüm oranı %’3 ten veya 5’ten çok daha yukarıda olacak.

Bu sorumluluğu küçük küçük adımlarla almış olsalardı bu noktaya gelinmeyecekti. Eğer bireyler sağlık örgütlerinin verdiği önerilere uysaydı birkaç haftalığına hayat şartlarını buna göre düzenleseydi o zaman İtalya 60 milyonluk ülkeyi kapatıp milyarlarca Euro’luk borç batağına girmezdi.

Her sağlık sisteminin bazı limitleri var. İtalya şu an bu limitleri sağlamaya çalışır. Mesela maske satın almaya çalıştılar ama hiçbir Avrupa ülkesi maske satmadı o zaman kendileri üretmeye başladı. Peki Kıbrıs kendi maskesini üretebilecek mi. İtalya, Asya’ya gitmesi için yaptığı kritik bakım ünitelerini kendi ülkelerini kullandılar. Bu ünitelerin yapıldığı fabrikalar maksimum kapasiteyle çalışıyor her ay 500-600 yeni ünite üretiliyor biz Kıbrıs’ta üretebilecek miyiz?

20,000 emekli doktor ve sağlık çalışanını geri çağırdılar çünkü bu seferberliktir. Personel başa çıkamıyor. Bunları size anlatıyorum çünkü bu büyük bir sağlık sorunudur oyun değildir.

Şu an Kıbrıs’ta panik yapacak bir durum yoktur ve alınan bilgilere göre kontrol altına alınmıştır. Ama yine de biz bireysel olarak kendi sorumluluğumuzu almalıyız. Aksi takdirde yarın bizi hiç da iyi şeyler beklemiyor.

İlk sorumluluk sakin olmaktır. Panik yaparken verdiğiniz kararlar hiçbir zaman yararlı değildir. Burdaki kilit kelime ise sorumluluktur. Kişisel hijyeninizden siz sorumlusunuz kişisel ilişkilerinizde siz sorumlusunuz, sosyal medyada paylaştıklarınızdan siz sorumlusunuz hayatınızdan siz sorumlusunuz. Mümkün mertebe iş ve ev arasında kalın arada markete gidin bir iki hafta varsın dışarıda gezmeyin. Bir iki hafta eve kapanın evde bişeyler yapın ama ciddiye alın. Tokalaşmayın sarılmayın öpüşmeyin, virüsü bahane gösterin ve bu temaslardan uzak durun.

Rasyonel olun ama kafayı da yemeyin. Mizahı unutmayın. Çok ciddiye alır ve panik olursak adayı tımarhaneye çevirmek işten bile değil. Burada olanları birebir yaşadım Kıbrıs’ta olanların da videolarını gördüm burada birçok insan psikoz yaşadı ve Kıbrıs’ta da aynısı olacak eğer gereken küçük küçük tedbirler alınmazsa. Bu küçük tedbirleri alırsak virüs bizi teğet geçebilir ama bu tedbirleri şimdi almamız lazım daha sonra değil.

Eğer bu sorumluluğu şimdi almazsak ve vaka belli bir sayının üzerine ulaşır, Japonya’nın Çin’in yaptığı gibi İtalya’nın şu an yapmaya çalıştığı gibi ülkeyi kapatmak gerekir. Çünkü vakalar çoğaldıkça önünü kesmek zorlaşır ve tek yol ülkeyi kapatmak olur. Bu noktaya gelmeyebilirik.

Size hem bireysel hem toplumsal olarak yapılan hataları ve bu hataların ülkeyi getirdiği durumu anlatmaya çalıştım. Burada nasıl bir seferberlik olduğunu ve bunun nasıl bir tehdit olduğunu anlatamaya çalıştım size iki hafta boyunca hayatınızdaki bazı şeyleri değiştirmeyi deneyin. Belki bu senaryolar Kıbrıs’ta olmayacak ama bu kaosu yaşamış biri olarak gözlemlerimi sizinle paylaşmak istedim.

Birkaç hafta bekleyelim sıcaklar bu virüsü öldürecek mi öldürmeyecek mi bunun cevabını alana kadar herkesin sorumluluk alması gerekir”