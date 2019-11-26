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Tecavüz zanlısı amca aranıyor

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Abisinin 12 yaşındaki kızına defalarca tecavüz ettiği iddia edilen 38 yaşındaki Fatih B. adlı kişi polis tarafından aranıyor

Tecavüz zanlısı amca aranıyor

Bafra’da 38 yaşındaki Fatih B. isimli adamın, abisinin 12 yaşındaki kızına defalarca tecavüz ettiği iddia edildi.

İğrenç olay, kızın annesi tarafından fark edildi. Kızının sürekli cep telefonuyla ilgilendiğini fark eden anne, arama kayıtları ve mesajları kontrol etti.

Anne, telefonda kızına amcası Fatih B. tarafından gönderilen cinsel içerikli mesajları tespit etti.

Önce şoka uğrayan anne, kızına mesajları sorunca korkunç gerçeği öğrendi.

Kız çocuğu olup biteni anlatınca, anne soluğu doktorda aldı. Muayene edilen kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, aslen Adanalı olduğu öğrenilen ve Bafra’da yaşayan Fatih B.’yi yakalamak için harekete geçildi.
 

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