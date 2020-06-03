TDP'den yangınlarla ilgili Meclis'e araştırma önerisi

TDP önerisi ve TDP ile CTP milletvekillerinin imzasıyla, 1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağları yangınından itibaren ülkemizdeki orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına, gereken önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi kurulması talep edildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) önerisi ve TDP ile CTP milletvekillerinin imzasıyla, 1995 yılında meydana gelen Beşparmak Dağları yangınından itibaren ülkemizdeki orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığına, gereken önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi kurulması talep edildi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çerçevede Mecliste sunulan önergeye, TDP milletvekilleri Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler’in yanı sıra, CTP milletvekilleri de imza koydu.

Açıklamada, önergenin gerekçe bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

“1995 yılında Beşparmak Dağlarında meydana gelen Orman Yangını, Adanın kuzeyini bir uçtan bir uca yakıp kavurmuş, belki de asırlık bitki örtüsünü dört günde mahvetmişti. Böylesi büyük bir yangının çıkış sebebi ise kesin bir sonuca bağlanamamış ancak bölgedeki cam kırıklarının yangına sebep olduğu resmi kaynaklara geçmiştir. Ne acıdır ki geçtiğimiz günlerde yine tam olarak anlaşılmayan nedenlerle büyük orman ve arazi yangınları meydana gelmiş ve toplumda büyük bir üzüntü ve infiale sebep olmuştur. Geçmişe bağlılığımız ve gelecek kuşaklara duyduğumuz sorumluluk bilinciyle bahse konu yangınların çıkma sebeplerinin ne olduğu, ihmalin olup olmadığının araştırılmasına ilişkin İçtüzüğün 113’üncü maddesi tahtında oluşturulacak bir komite vasıtasıyla Meclis Araştırması yapılmasını talep etmekteyiz.”

Söz konusu önergenin yarın ön görüşmesi yapılacak ve onaylanması halinde Ad-Hoc komite kurulacak.



