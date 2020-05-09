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TC Lefkoşa Elçiliği konsolosluk işlemlerine pazartesi başlıyor

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, vize başvuruları hariç, tüm konsolosluk hizmetlerini randevu usulüyle pazartesinden itibaren yeniden vermeye başlayacağını açıkladı.

TC Lefkoşa Elçiliği konsolosluk işlemlerine pazartesi başlıyor

 

Açıklama aynen şöyle:   
"13 Mart 2020 tarihli duyurumuzda, KKTC’de bulunan vatandaşlarımızın Covid-19’dan en az düzeyde etkilenmeleri amacıyla alınan önlemler ve yapılan geçici düzenlemeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın aciliyet arzeden Konsolosluk hizmetleri dışındaki işlemler için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine müracaatlarını ertelemeleri önerisinde bulunulmuştu.

11 Mayıs 2020 Pazartesi tarihinden itibaren Konsolosluk Şubemizce randevu usulü ile, vize başvuruları hariç tüm konsolosluk hizmetlerinin verilmesine yeniden başlanacaktır.

11 Mayıs 2020 Pazartesi tarihinden itibaren başlayacak uygulama çerçevesinde, Konsolosluk personelimiz dönüşümlü olarak çalışacak ve Konsolosluk binamız içine aynı anda, işlem yapan personel sayısı kadar vatandaşımızdan fazla kişi kabul edilemeyecektir. Bu nedenle, Konsolosluk Şubemize başvuracak vatandaşlarımızın, noter işlemleri, nüfus kayıt örneği, e-devlet şifresi, adli sicil taleplerine ilişkin işlemler de dahil olmak üzere tüm Konsolosluk işlemleri için https://www.konsolosluk.gov.tr/ adresinden randevu alarak konsolosluk binamıza randevu saatinde gelmeleri rica olunur. Covid-19 önlemleri 

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