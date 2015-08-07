TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay 'Turizme katkıya hazırız'

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, turizmin tek başına yatak ve otelden ibaret olmadığını, bu nedenle de ekonomiye büyük katkı sağladığını; pratikte rakamların ötesinde kalitenin de...

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, turizmin tek başına yatak ve otelden ibaret olmadığını, bu nedenle de ekonomiye büyük katkı sağladığını; pratikte rakamların ötesinde kalitenin de çok önemli olduğunu vurguladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Turizm Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Sucuoğlu, turizmin ülkenin 2 lokomotif sektöründen biri olduğunu belirterek, turizmle ilgili çalışmaları Türkiye’yle çok ciddi işbirliği içerisinde yürüttüklerini söyledi.

Turizmi, ülkenin ekonomik anlamda çıkışını sağlayacak sektör olarak gördüklerini dile getiren Sucuoğlu, sıkıntıların olduğunu ancak önceden başlatılan çalışmaları süratli şekilde tamamlamak için uğraştıklarını belirtti.

Sucuoğlu, 2016 yılının programlarını ve teşviklerini eylül ayında ortaya koyabilecek durumda olacaklarını ifade ederek, özellikle turizmle ilgilenen sektörlerin önünü görmeleri açısından bakanlık olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, turizmin KKTC ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu ve diğer sektörlerin de gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Turizmin tek başına yatak ve otelden ibaret olmadığını dile getiren Kanbay, bu nedenle de ekonomiye büyük katkı sağladığını; pratikte rakamların ötesinde kalitenin de çok önemli olduğunu söyledi.

Kanbay, tesislerin kalitelerinin iyileştirmesinin, Sucuoğlu’nun önderliğinde hükümetin yapacağı çalışmalarla sağlanacağına inandığını belirterek, TC olarak her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını yineledi.