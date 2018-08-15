TC Elçiliği’nden anlamlı yardım

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, LTB Kadın Sığınma Evi’ne ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne araç bağışında bulundu

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Evde Bakım Hizmet Ekibi’nin hastaların ihtiyaçlarını taşımak için kullanacağı araç bağışında bulundu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, hastaların ayağına süratle hizmet götürülmesini sağlayacak olan aracı bağışlayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kocaismail “İyiliğin en büyüğü, bir telefon kadar uzakta, alo denildiği anda sıkıntımızı dinleyerek çözüm getirileceğini bildiğimizden hissettiğimiz güven, inanç ve güçtür. TC Lefkoşa Büyükelçiği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ise iyilik yapmayı muhtaç olanların yanında olmayı görev biliyor.Kendilerini kutlar, sağlık bereketinde, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finansmanı sağlanan ve LTB tarafından çıkılan ihale sonucunda LTB Kadın Sığınma Evi için alınan araç, dün belediyeye teslim edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne gösterdikleri değer ve Kadın Sığınma Evi’nin ulaşım ihtiyaçları için yaptıkları katkıdan dolayı çok teşekkür etti.

Ülkedeki tek kadın sığınma evi olma özelliği taşıyan LTB Kadın Sığınma Evi’nin bugüne kadar birçok kadın ve çocuğun yeni,sağlıklı ve güvenilir bir hayata adım atması için oldukça önemli bir çalışma yaptığını kaydeden Başkan Harmancı, bugüne kadar 50’ye yakın kadının Sığınma Evi’nde konaklayarak kendine yeni bir gelecek sağlamaya çalıştığını vurguladı.Bir o kadar da dışarıdan destek verdikleri kadın ile çocuğun olduğunu dile getiren Harmancı, bu aracın alınmasının okul döneminde karşılaştıkları ulaşım probleminin çözülmesi adına LTB’ye büyük bir soluk kazandırdığının altını çizdi.

Koordinatör Bilal Kendirci ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi olarak belediyelerin bir çok yatırım ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, çok önemli bir sosyal belediyecilik örneği olan LTB Kadın Sığınma Evi projesine destek verdiklerini kaydetti.

KKTC’de tek olması hasebiyle de desteklenmeye değer gördükleri proje için başta LTB idaresi olmak üzere Sığınma Evi’nde çalışan tüm çalışanlara ve Ömür Yılmaz’a böylesi sosyal bir problemi çözdükleri için teşekkür eden Kendirci, böylesi sosyal içerikli projelere ellerinden geldiği kadarıyla destek vermeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.



