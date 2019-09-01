 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
96 yaşındaki dalgıç Kıbrıs'ta rekor kırdı
3 0
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
Lefkoşa cimnastikçileri, Taşkent'i coşturdu
27 0
 
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
Zafer Bayramı’na coşkulu kutlama
11 0
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
“Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmeli”
33 0
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
Özersay’ın amacı Rumları kışkırtmakmış
54 0
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
Lefkoşa Kupası K.Kaymaklı’nın
272 0
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali”yle şenlendi
5 0
banner82

TC Büyükelçiliği’nde 30 Ağustos resepsiyonu

banner27

TC Büyükelçiliği’nde 30 Ağustos resepsiyonu
banner267

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğince verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, Başçeri, resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu. 

Daha sonra Başçeri, burada yaptığı konuşmada, "Bu zaferi bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, Türk milletinin istikbali için vatanımızın topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." diye konuştu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.