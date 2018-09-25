banner107
Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu
Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu
8 0
İddialılar hızlı başladı
İddialılar hızlı başladı
60 0
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
Plümer’de zirve Esendağlı kardeşlerin
34 0
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
Palm Beach’ten mutluluk denizine yelken açtılar
161 0
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
Gigi gelinlikle göz kamaştırdı
16 0
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
Önce kıyafet ve telefon, sonra ceset bulundu
491 0
Düellonun galibi yok
Düellonun galibi yok
255 0
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
Ferrari’den iki yeni ‘retro’ model
51 0
banner82
banner147

Tavuk ithali artık serbest

banner27

Bundan böyle ülkeye tavuk eti gelebilecek. Bu kararla tavuk eti ve ürünlerinin ucuzlaması bekleniyor

Tavuk ithali artık serbest
banner192

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı ve Bakanlar Kurulu'nun onayladığı karara göre, bundan böyle ülkeye tavuk eti gelebilecek.

Tavuk eti ithal etmek isteyen işletmeler, bundan böyle Veteriner Dairesi'nin koşullarını yerine getirmek şartıyla, yurt dışından işlenmiş ya da işlenmemiş tavuk eti getirebilecek. Bu kararın, piyasada ciddi anlamda tavuk eti ve ürünlerinin ucuzlamasını sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tavuk eti ithalinin 21 Eylül Cuma gününden itibaren yürürlükte olduğunu söyledi.
BRT web habere konuşan Bakan Şahali, yurttaşın alım gücüne katkıda bulunmak amacıyla ve rekabete dayalı bir fiyat politikasının gelişmesi umuduyla bu adımı attıklarını belirtti.

Bakan Şahali, tavuk etinin ithalinin cuma gününden itibaren yürürlükte olduğunu, bu konudaki resmi bildirimi üyelerine duyurması amacıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na resmi yazıyla yaptıklarını söyledi.

Şahali, tavuk eti ithal etmek isteyen işletmelerin Veteriner Dairesi’ne başvurarak gıda güvenlik koşulları mevzuatını yerine getirmek şartıyla, yurt dışından işlenmiş ya da işlenmemiş tavuk eti getirebileceğini belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.