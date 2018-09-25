Tavuk ithali artık serbest

Bundan böyle ülkeye tavuk eti gelebilecek. Bu kararla tavuk eti ve ürünlerinin ucuzlaması bekleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı ve Bakanlar Kurulu'nun onayladığı karara göre, bundan böyle ülkeye tavuk eti gelebilecek.

Tavuk eti ithal etmek isteyen işletmeler, bundan böyle Veteriner Dairesi'nin koşullarını yerine getirmek şartıyla, yurt dışından işlenmiş ya da işlenmemiş tavuk eti getirebilecek. Bu kararın, piyasada ciddi anlamda tavuk eti ve ürünlerinin ucuzlamasını sağlaması bekleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tavuk eti ithalinin 21 Eylül Cuma gününden itibaren yürürlükte olduğunu söyledi.

BRT web habere konuşan Bakan Şahali, yurttaşın alım gücüne katkıda bulunmak amacıyla ve rekabete dayalı bir fiyat politikasının gelişmesi umuduyla bu adımı attıklarını belirtti.

Bakan Şahali, tavuk etinin ithalinin cuma gününden itibaren yürürlükte olduğunu, bu konudaki resmi bildirimi üyelerine duyurması amacıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na resmi yazıyla yaptıklarını söyledi.

Şahali, tavuk eti ithal etmek isteyen işletmelerin Veteriner Dairesi’ne başvurarak gıda güvenlik koşulları mevzuatını yerine getirmek şartıyla, yurt dışından işlenmiş ya da işlenmemiş tavuk eti getirebileceğini belirtti.