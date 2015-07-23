Tatlısu'da ülkenin birçok tarihi ve turistik yapısının minyatürünün bulunduğu Minia Kıbrıs Müzesi açıldı

Ülke turizmi için yeni bir müze kuruldu. Tatlısu Belediyesi, ülkenin birçok tarihi ve turistik yapısının minyatürünün bulunduğu Minia Kıbrıs Müzesi’ni törenle hizmete açtı. ...

Ülke turizmi için yeni bir müze kuruldu. Tatlısu Belediyesi, ülkenin birçok tarihi ve turistik yapısının minyatürünün bulunduğu Minia Kıbrıs Müzesi’ni törenle hizmete açtı.



Kıbrıs’a özgü 15 tarihi eserin minyatürü bundan böyle Tatlısu Belediyesi Minia Kıbrıs Müzesi’nde sergilenecek.

Tatlısu Belediyesi’nin girişimleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik desteğiyle ülke turizmine kazandırılan Minia Kıbrıs Müzesi önceki akşam törenle açıldı.



Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, ülkede ilk kez gerçekleştirilen projenin çok ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Projenin finansmanının büyük bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından sağlandığını geri kalanın ise Belediye’nin öz kaynakları ile yapıldığını dile getiren Orçan, 270 Bin Türk Lirası’na mal olan projenin bölge ve ülke turizminin yanı sıra ekonomiye de önemli katkı sağlayacağını ifade etti.



Orçan, Kıbrıs’a özgü tarihi eserlerin minyatürlerinin, Bizans dönemine ait bin yıllık bir kilisenin avlusunda sergileneceğini vurgulayarak, 10-12 tarihi eserin minyatürünün daha bu müzeye ekleneceğini kaydetti.



Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Ünal Üstel de Tatlısu Belediyesi’nin güzel bir ilke imza attığını belirterek, açılışı gerçekleştirilen proje ile ülkenin ihtiyacı olan eski eserlere sahip çıkılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Minia Kıbrıs müzesinde; Gönendere Camisi, Sınırüstü Camisi, Salamis Antik Tiyatrosu, Hala Sultan Camisi, Selimiye Camisi, Büyük Han, Venedik Sütunu, Apostolos Anderas Manastırı, ST. Barnabas Manastırı, Arab Ahmet Camisi, Girne Kapısı, Girne Kalesi, Derviş Paşa Konağı, Tatlısu Harnup Ambarı ile Tatlısu Su Değirmeni’nin minyatürleri görülebilecek.