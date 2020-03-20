Tatiller uzayabilir

Başbakan Tatar, tatillerin 27 Mart tarihini aşacağını, kapıların açılmasının ise Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi

Virüsün yayılmaması için herkesin 5-10 gün daha evinde olması gerektiğine dikkat çeken Tatar, KKTC’de tedbirler 10 gün önceden alındığı için vaka sayısının az olduğunu söyledi.

Tatar, “Yurt dışında gelip ev karantinasına giden insanlarımızın isimlerini polise verdik. Polis bu kişileri takip ediyor. Evden çıkan olursa ceza alacak. Bu insanlarımız da dışarı çıkmaması lazım. Ben Polis Müdürümüz Süleyman Manavoğlu’yla iletişimdeyim ve her vakaya bakıyorlar” dedi.

“TEDBİRLERİ YAVAŞ YAVAŞ ARTIRIYORUZ”

Tedbirleri yavaş yavaş artırdıklarını da kaydeden Tatar, dün de artık KKTC vatandaşlar dışında hiç kimseyi ülkeye almama kararı aldıklarını anımsattı ve şunları ifade etti.



“Türkiye’den iki uzman geldi, burayı gördü ve geri gittiler. Buradaki arkadaşlarımızla iletişimdeler. Biz hayatı durdurmadık, marketler, eczaneler, fırınlar vs. açık… İnsanımız buraları zorunlu hallerde kullansın diyoruz. Toplu olunan yerlerden uzakta durulmalı. Önümüzdeki 3-5 güne her şey netleşir diyorum. Kuluçka dönemi bittikten sonra bulaşmanın çok olacağını düşünmüyorum. Bilim adamları bir kişinin 2.8 kişiye bulaştırma oranı olduğunu söylediler. Sayı çok artmadığı sürece sıkıntı çok büyümeyecek.”

“VATANDAŞA UCUZ ET YEDİRMEK İSTEDİK”

Et ithaline verilen izne değinen Başbakan Tatar, “Biz dışardan getirelim anlayışı içerisinde değiliz. Ama vatandaşın da daha ucuza et yemesi için çalışıyoruz” dedi.

Üretilen ürünlerin daha çok satılması için uğraş verdiklerini anlatan Başbakan Tatar, “Narenciyenin önünü de tıkamadık mesela. Faaliyetler devam ediyor. İhracat yapılabiliyor. Yerli üretimi teşvik etmeliyiz. Buna daha da fazla konsantre olacağız. Paramız olduğunda ithali öderdik ama şimdi kaynaklar azaldı o nedenle yerli üretimi daha çok tutmalıyız. Hangi ürünü daha çok teşvik ederiz bunlara bakıyoruz. Çeşitli ürünler var, insanımızın ürettiğini tüketmektir amacımız” diye konuştu.

“TATİLLER 27 MART’I AŞACAK”

Başbakan Tatar, tatillerin 27 Mart tarihini aşacağını, kapıların açılmasının ise Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

“27 Mart dedik ilk etapta ama hem Güney’de hem de Türkiye’de olaylar gelişiyor. Bizim aldığımız tedbir ve Almanlar giderse yavaş yavaş bazı sektörleri yeniden açık eski günlerine döndürebiliriz. Ama kapıların açılması Güney’de ve Türkiye’deki gelişmelere bağlıdır. En önemli şey sağlığımızdır. Elbette ekonomi ve maliye de önemlidir ama ilk öncelik sağlıktır. Hiç bir risk alınamaz. Kendimizi korumalıyız. Belli ki bu durum 27 Mart’ı aşacak. Eğitim ve kısıtlamalar konusunda da 27 Mart sonrasında da tatil uzayabilir diye düşünüyorum.”

MECLİS’TE 3 KARAR ALINDI

“Coronavirüs öyle bir sardı ki dünyayı Kıbrıs sorunu gündemde kalmamıştır” diyen Başbakan Tatar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine yönelik de şöyle konuştu:

“Bu ortamda seçim nasıl olacak? 26 Nisan’da zaten insanlar sandığa gidemeyecekti. Üç karar alındı Meclis’te. Birincisi seçimin ertelenmesi, ikincisi süresi ki Ekim ayı denildi. Çünkü mayıs-haziranda bu virüsten kurtulursak sonrasında propaganda yapılabilir. Bazı arkadaşlar ekonomik tedbirler filan alınması gerekir diyerek 1 yıl ertelensin önerisi getirdi ama zaten bu tedbirler her türlü alınacak. Üçüncü karar da Akıncı’nın o makamda kalması yönünde oldu. Meclis Başkanı sadece 45 gün vekalet edebiliyor yasalarımıza göre. Bize verilen yorum Cumhurbaşkanı’nın orada kalması yönünde oldu ve böyle bir karar verdik.”

AFRİKA KÖKENLİLERİN ÜLKEDEKİ DURUMU…KENDİ VATANDAŞIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ

Türkiyeli öğrenciler dışında ülkede kalan 30 bin kadar öğrencinin kayıtlı olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, “ancak bunların çoğunun çalışan Afrika kökenli insanlar olduğunu” öne süren ve “bu insanlar parasız ne yapacak” diye soran bir gazeteciye de Tatar şöyle cevap verdi:

“Bu kişileri kim getirdiyse sorumluluğu da onlardadır. Üniversite getirdiyse, üniversite çalışma için geldiyse o. Bu kriz öncesinde de bu durum sıkıntıydı, şimdi daha büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu bir fırsat olabilir bunları temizlemek lazım. Bu ırkçılık değil ama kendi vatandaşlarımızı korumamız lazım.”