Tatar’ın reklamı tartışma yarattı

Başbakan Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak amacıyla Türkiye’nin en çok izlenen TV kanallarından Kanal D’ye reklam verdi. Tatar’ın bu reklam için 95 bin TL ödediği iddia edildi ancak bu iddia Tatar tarafından yalanlandı

Başbakan Ersin Tatar, KKTC tarihinde bir ilk gerçekleştirerek, Türkiye’nin en çok izlenen TV kanallarından Kanal D’ye reklam verdi.

Tatar, 1,35 dakikalık videolu reklamında KKTC Başbakanı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak maksadıyla hazırlanan ve Türkiye’de yayın yapan Kanal D’ye verilen 1,35 dakikalık reklama çıkartılan fatura merak konusu oldu.

Kıbrıs Postası, kanalın gündüz kuşağı liste fiyatına göre, reklamın ‘saniye’ fiyatının bin TL olduğunu ve bu rakama göre Başbakan Tatar’ın reklam için 95 bin TL ödediğini iddia etti.

Ancak bu iddiaya Tatar’dan yalanama geldi.

Başbakan Ersin Tatar, hazırladıkları '29 Ekim Reklam Filmi'nin Türkiye'de birçok ulusal ve yerel kanalda ücretsiz olarak yayınlandığını açıkladı.

Başbakan Tatar'ın açıklaması şöyle;

"Bir gazetemizde yer alan “Özersay "Maliye zor günlerden geçiyor" demişti, Tatar Kanal D'ye on binlerce liralık reklam verdi!” başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamak, Türkiye’deki kardeşlerimizin sevincine ortak olmak maksadıyla hazırladığımız video birçok ulusal ve yerel TV kanalında sırf ikili ilişiklerimizin gelişmesine katkı sağlamak için tamamen ücretsiz olarak yayınlanmıştır.

Bu konuda isteyen istediği kanala başvurup bilgi alabilir. Dolayısıyla herkesi sağduyu ve birlik yoluna davet ediyorum. Gün, kişisel menfaatler peşinde koşma günü değil, ulusal faydada , Devlet, halk menfaatlerinde birleşme, uzlaşma günüdür..."