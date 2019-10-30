banner255
banner69
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
9 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
6 0
 
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
185 0
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
11 0
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
20 0
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
33 0
Atan kazanır
Atan kazanır
136 0
banner82

Tatar’ın reklamı tartışma yarattı

banner27

Başbakan Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak amacıyla Türkiye’nin en çok izlenen TV kanallarından Kanal D’ye reklam verdi. Tatar’ın bu reklam için 95 bin TL ödediği iddia edildi ancak bu iddia Tatar tarafından yalanlandı

Tatar’ın reklamı tartışma yarattı
banner267

Başbakan Ersin Tatar, KKTC tarihinde bir ilk gerçekleştirerek, Türkiye’nin en çok izlenen TV kanallarından Kanal D’ye reklam verdi.

Tatar, 1,35 dakikalık videolu reklamında KKTC Başbakanı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak maksadıyla hazırlanan ve Türkiye’de yayın yapan Kanal D’ye verilen 1,35 dakikalık reklama çıkartılan fatura merak konusu oldu.

Kıbrıs Postası, kanalın gündüz kuşağı liste fiyatına göre, reklamın ‘saniye’ fiyatının bin TL olduğunu ve bu rakama göre Başbakan Tatar’ın reklam için 95 bin TL ödediğini iddia etti.

Ancak bu iddiaya Tatar’dan yalanama geldi.

Başbakan Ersin Tatar, hazırladıkları '29 Ekim Reklam Filmi'nin Türkiye'de birçok ulusal ve yerel kanalda ücretsiz olarak yayınlandığını açıkladı.

Başbakan Tatar'ın açıklaması şöyle;

"Bir gazetemizde yer alan “Özersay "Maliye zor günlerden geçiyor" demişti, Tatar Kanal D'ye on binlerce liralık reklam verdi!” başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümünü kutlamak, Türkiye’deki kardeşlerimizin sevincine ortak olmak maksadıyla hazırladığımız video birçok ulusal ve yerel TV kanalında sırf ikili ilişiklerimizin gelişmesine katkı sağlamak için tamamen ücretsiz olarak yayınlanmıştır.

Bu konuda isteyen istediği kanala başvurup bilgi alabilir. Dolayısıyla herkesi sağduyu ve birlik yoluna davet ediyorum. Gün, kişisel menfaatler peşinde koşma günü değil, ulusal faydada , Devlet, halk menfaatlerinde birleşme, uzlaşma günüdür..."

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.