Tatar’dan “bankalara faizleri düşürün” çağrısı

Tatar, “Faizler artık 20’lerin altına düşmüştür. Esnek faiz politikalarıyla vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlanması hem vatandaşlarımızı rahatlatıp, hem de ekonomimize artı değer olarak yansıyacaktır” dedi

Başbakan Ersin Tatar, hükümetleri döneminde mali piyasalarda istikrarın sağlanması, denetimlerin artması ve daha kontrollü bir mali yapının oluşması için önemli adımların atılmakta olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul ederek bir süre görüştü.

Olgun Önal başkanlığındaki Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, sektörün yaşamakta olduğu sıkıntıları anlatarak, çözüm yolları konusunda devletin desteğini talep etti.

Başbakan Ersin Tatar da, yaptığı konuşmada, ülkede 30 milyarı aşkın mevduat hacmi yanında 22 milyar civarında kredi borcu bulunduğuna dikkati çekerek, mevduat miktarında reel olarak bir artış olduğunun, böylesine büyük bir işlem hacmine sahip bankaların ülke ekonomisi için çok büyük bir görev ifa etmekte olduklarının altını çizdi.

Başbakan, kredi verirken geri dönüşü olabilecek rasyonel yatırımlara verilmesinin önemini vurgulayarak, bunun piyasalara da istikrar sağlanmasına katkı yapacağını kaydetti.

Dövizde yaşanan düşüşle piyasalarda da istikrarın sağlandığını belirtip, bankalar nezdinde de sağlanan bu istikrardan halkın en iyi şekilde yararlanması ve döviz düşüşüyle birlikte bundan daha iyi istifade etmesi yönünde banklardan çalışma yapmasını isteyen Tatar, şöyle konuştu

“Faizler artık 20’lerin altına düşmüştür. Esnek faiz politikalarıyla vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlanması hem vatandaşlarımızı rahatlatıp, hem de piyasaya canlılık getirirken ekonomimize de artı değer olarak yansıyacaktır.”

Başbakan Tatar, bankaların da bu konuda uğraş içinde olduklarını ve bunun vatandaşa yansıtıldığının teyidini duymaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.