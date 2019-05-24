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Tatar’a eşinden anlamlı hediye

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Sibel Tatar, Başbakanlık görevini devralan eşi Ersin Tatar’a hasır sandalye hediye etti

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Tatar’a eşinden anlamlı hediye
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Sibel Tatar, Başbakanlık görevini devralan eşi Ersin Tatar’ı tebrik etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 13. Başbakanı olarak görevi devralan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar’ı, eşi ve aynı zamanda Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı olan Sibel Tatar tebrik etti. 
Sibel Tatar, eşi Başbakan Ersin Tatar’a üzerinde “Sn. Ersin Tatar’a. Eşi Sibel Tatar’ın armağanıdır” yazan bir hasır sandalye hediye etti. 
Sibel Tatar hediyeyle birlikte sunduğu ve basınla da paylaştığı mesajında, eşi olmasından ziyade Başbakan Ersin Tatar’a bir vatandaş olarak seslendi.
Mesajına “Sayın Başbakanım, Sevgili Ersin” sözleri ile başlayan Tatar, “Kıbrıs Türkü’nün özünün sembolü bir hediye ile seni kutlamak istedim. Eşin olarak değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak hak ettiğimiz yönetimin sergilenmesi dileğimle 13’üncü Başbakanımızı tebrik ediyor, 41’inci Hükümetimize başarılar diliyorum” dedi.

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