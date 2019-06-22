“Tatar ve Özersay siyasetten silinmeli”

Özgürgün'den zehir zemberek açıklamalar: “Ersin Tatar ve Kudret Özersay bir kumpas kurdular. İkisi de siyasetten silinmelidir. Bunlar toplumun içine sokulmuş birer nifaktır. Bu topluma çok büyük zarar verecekler”

Eski Başbakan UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması için alınan "özel komite kurulması" kararı UBP'de neredeyse iç karışıklığa neden oldu.

Özel komite kurulması kararını Yenidüzen'e yorumlayan UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün, "Ersin Tatar ve Kudret Özersay bir kumpas kurdular. İkisi de siyasetten silinmelidir" dedi.

İşte Özgürgün’ün açıklamalarından kesitler:

"Benim tepkim komitenin kurulmasına değil, kumpasadır. Özersay ve Tatar'ın kurduğu kumpas maalesef su yüzüne çıkınca tepki göstermemek olmazdı. Özersay'ın ağzına bal çalan Tatar'ın bu sürdüğü bal zehir olacak ağızlarında.

Bunlardan benim korkacak bir şeyim yok. Siyaseti korkarak yapaydım böyle olmazdı.

Mücadele edeceğim. Mücadelem ne mi olacak? Ersin Tatar ve Kudret Özersay gibilerin politika sahnesinden silinmesi… Bunların toplumun içine sokulmuş birer nifaktır. Bu topluma çok büyük zarar verecekler. Bunların politikada olmaması lazım.

Ben halk için üzülüyorum. Bunlarla uğraşmak lazım, kendim için değil, halk için.

Dokunulmazlığım kalkmış, kalkmamış, hiç önemli değil. Milletvekilliğini de bırakabilirim.

UBP tabanı da bana bu mücadelede destektir. Ben destek için de yapmadım. Bu iki isimin politikada olmaması gerektiğine ikna olduğum için bu yola girdim. Buna inandım. Rakip gördüğüm bir sürü politikacı ile karşılaştım hayatım boyunca ama onlar için böyle bir şey söylemedim.

Tatar başbakanlık koltuğuna otursun diye Özersay tarafından kandırıldı. Başbakan olacaksın diye ne partiyi, ne halkı ne de eski parti başkanını ayağa düşüremezsin. Başbakan olacaksın diye Kudret gibi bitmiş bir adama peşkeş çekemezsin. Benim kızgınlığım buna.

Ben günü gelsin milletvekilliğinden de istifa ederim.

Bir başsavcı yardımcısı vekilinin de bu işe karıştığını duydum.

Maalesef bu rapor döndü dolaştı meclise geldi. 2 bin yatırdım, 5 bin çektim. 4 senede benim hesabıma ne yatmışsa ‘dava konusu’ diye yazmışlar.

Sor bakalım nedir. Bu kötü niyetle yapıldı. Kendileri de bir şey çıkmayacağını biliyorlar. Bir insan bankaya para yatırdı diye dava açılıp dokunulmazlığı kaldırılması olacak şey değil. Sen bana dedin mi yolsuzluğun var? Sen bana dedin mi rüşvet aldın? Sen bana dedin mi ihaleye fesat karıştırdın da oradan kazanç sağladın? Sen bana dedin mi Başbakan iken yakınlarına bir şeyler peşkeş çektin? Hayır. Hiç öyle bir şey yok. Sen bana diyorsun ki; 'Bankaya para yatırdın'… E yatırırım!" "Evimi satarım, arabamı satarım, paranın faizini alırım. Belki borcum vardır. Para bankaya girer çıkar. Bunların sen hepsini dava diye getirmişsin. Bu 4 senenin 2 buçuk senesi de Başbakan değilim, ana muhalefet partisi genel başkanıyım. Muhalefet başkanı ile yatırdığım parayı nerde bulacağım da yatırayım? Bu kadar saçma bir şey görmedim.

Sonra işin altından pis kokular geldi. Maalesef bunu üzülerek görüyorum. Bir başsavcı yardımcısı vekilinin de bu işe karıştığını duydum.

ÖZGÜRGÜN HAKKINDA 43 DOSYA

Öte yandan eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün’le ilgili soruşturmayı tamamlayan polisin hazırladığı 43 suç ithamnamesinin 12 Haziran tarih bir yazı ile Başsavcılık tarafından Meclis başkanı Teberrüken Uluçay’a gönderildiği bildirildi.

Soruşturma dosyalarında, 2013-2017 yıllarında Özgürgün’ün KKTC İş Bankası’ndaki hesaplarına değişik tarihlerde Sterlin, TL, dolar ve Euro cinsinden yüklü miktarlarda par yatırıldığı iddia ediliyor. Başsavcı adına Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol’un imzasıyla Meclise gönderilen 8 sayfalık özet raporda 22 şahidin isimleri de yer alıyor. Söz konusu dönemde Özgürgün’ün hesaplarına toplamda 250 bin Sterlin; 240 bin USD, 90 bin Euro ve 2.7 milyon TL yatırıldığı iddia ediliyor. Meclis Başkanlığı’nın, raporun ele alınması amacıyla 7 kişilik bir komite oluşturduğu, ancak 2 üyenin katılmam nedeniyle toplantı yapılamadığı belirtiliyor. İtham olunduğu suç Özgürgün hakkında hazırlanan ithamnamede “Mal Bildiriminde Bulunması Yasası 6 ve 19. Maddelerine aykırı “Haksız Mal Edinme” baş altında 43 ayrı dava düzenleniyor.