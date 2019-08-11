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Tatar ve Akar, Bayram namazını Hala Sultan Cami'nde kıldı

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Tatar ve Akar, Bayram namazını Hala Sultan Cami'nde kıldı
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Başbakan Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK'nin komuta kademesi de bayram namazını Hala Sultan Cami'nde kıldı.
Tatar ve Akar, namaz sonrasında bir süre vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.
Bayram namazı, okunan teşrik tekbirleri, hutbe ve duaların ardından Müslümanlar, Hala Sultan Cami avlusunda birbirleriyle bayramlaştı. Vatandaşlara namaz çıkışında lokum ikram edildi.
Bayram namazı ve bayramlaşmada, çeşitli ülkelerden gelip KKTC’de yaşayanlar da yer aldı.

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