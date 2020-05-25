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Tatar, Tebepaşı'daki yangın sonrasında incelemelerde bulundu

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Tatar, Tebepaşı'daki yangın sonrasında incelemelerde bulundu

Başbakan Ersin Tatar dün öğle saatlerinde Tepebaşında çıkan yangın sonrasında bölgede incelemede bulundu.

Tarım bakanı Dursun Oğuz konuyla ilgili Başbakan Tatar’a, yanan alanla ilgili bilgi verdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ,39. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgneral Nihat Ergün, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu  ve diğer ilgililerden bilgiler alan Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının devreye koyduğu Mobil  Kriz Koordinasyon Merkezinde bir toplantı yaparak  son dönemlerde artış gösteren  yangınlarla ilgili  tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi ve yangınların önlenmesi hususunda gerekenin yapılması talimatını verdi.

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