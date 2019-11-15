Tatar Stop List’te iddiası

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail, Başbakan Tatar’ın Rum tarafına geçtiği takdirde “Stop List” muamelesi göreceğini yazdı. İngiltere’deki Ağır Dolandırıcılık Masası ise Tatar’ın İngiltere’ye gelmesi konusunda tutuklanacağını teyit edemeyeceği gibi reddetmediğini açıkladı

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail, Başbakan Ersin Tatar ile ilgili, Rum polisi üzerinden yaptığı araştırmayı yayınladı.

Buna göre, Başbakan Ersin Tatar, Rum tarafına geçerse “STOP LIST” muamelesi görecek.

Cyprus Mail’in haberine göre, Ciddi Dolandırıcılık Suçları Bürosu’nda Tatar ile ilgili dava kapatılmadı ancak ileriye de taşınmadı. Büro yetkililerinin, Tatar hakkındaki soruşturmanın sürdüğünün açıkladığı yazıldı.

İngiltere’deki SFO (Ağır Dolandırıcılık Masası), Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada “Tatar’ın İngiltere’ye gelmesi konusunda tutuklanacağını teyit edemeyeceği gibi reddetmediğini de belirten bir açıklama” yaptı. SFO, daha detay veremeyeceğini ifade etti.

Tatar’ın Rum Polisi gündeminde bulunan ve STOP LIST’e alınmasını sağlayan davanın ise Asil Nadir’in “vergi kaçakçılığından” hapis yattığı Polly Peck davası olduğu belirtildi.

Cyprus Mail haberi, “Tatar Rum polisince görüldüğü yerde Kriminal İşler Departmanına haber verilecek” şeklinde verdi.

Asil Nadir 2010 yılında İngiltere’ye 1990’larda karıştığı yolsuzluk olaylarının davasının görülmesi için gitmişti. Polly Peck şirketinden 29 Milyon Euro’yu zimmetine geçirdiği iddialarıyla 2012’de 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Nadir 2016’da İngiltere hükümetinin aldığı karar ile Türkiye’ye gönderilmişti. 24 saatten az bir süre içinde Kıbrıs’ın kuzeyine getirilmişti. Davası sürecinde, dedektiflerin bir dosya ile ilgili Ersin Tatar’ı da sorguladığı ortaya çıkmıştı. Tatar polis memurlarına konunun kuzeye olan para aktarımı ile ilgili olduğunu ve paranın kendisinde bulunmamasını istediğini söylemişti. Yetkililer, yırtılmış kağıt parçalarını bularak polise teslim etmişti. Evraklarda Ersin Tatar’ın ismi ve adresi olduğu gibi, 1990’da Barclays Bankasından Impexbank’a olan para transferleri ve 1988’de Asil Naidr’in bir Türk bankasından yaptığı işlemler vardı.

TATAR: ARANIYOR MUYUM SORUSU ESPRİYDİ

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’deki FOX TV’de dün sabah katıldığı programda “İnterpol tarafından aranıyor muyum” konusunun sorulması üzerine o konunun espri olduğunu söyledi.

Sunucunun “Neden İnterpol’e aranıyor musunuz” diye sorusuna Tatar, yıllar önce Asil Nadir’in şirketi Poly Peck’te çalıştığını ve Asil Nadir’in olaylarına kendisini de karıştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tatar, muhaliflerin hakkında dava olduğunu ve hesap vereceğini söylediğini belirtti. Tatar, muhaliflerine espri yaparak “Sordum benim hakkımda hiçbir şey yok” yazısını gösterdiğini belirtti.