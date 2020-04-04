Tatar sağlık çalışanları ile telekonferans yaptı

Başbakan Tatar, COVID-19 mesaisindeki doktor ve sağlık çalışanları ile görüşerek teşekkür etti, tedavi edilen Almanların mesajını paylaştı

Başbakan Tatar, COVID-19 mesaisindeki doktor ve sağlık çalışanları ile görüşerek teşekkür etti, tedavi edilen Almanların mesajını paylaştı

Başbakan Ersin Tatar yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarını tedavi eden doktor ve sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü.

Tatar, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, tedavi gören hastaların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Tatar görüşmede, koronavirüs salgınının hem Dünya’yı hem de ülkemizi tehdit ettiğini belirterek, bu sıkıntılı dönemin en büyük yükünün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunun vurguladı.

Sağlık çalışanlarını korumak için büyük gayret içinde olduklarını da ifade eden Tatar, hastanelerimizde tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmamasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

ALMANYA’DAN TEŞEKKÜR…

Başbakan Ersin Tatar, ülkemize turist olarak gelen ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) teşhisiyle tedavi görerek taburcu edilen Almanya yurttaşlarının ülkelerine dönüşlerinde Alman medyası ile görüşmeler yaptıklarını ve ülkemizdeki tedavi sürecinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, tedavi süresince görev yapan tüm doktor, sağlık çalışanları yanı sıra otel personelleri ve hizmet verenlere teşekkür ettikleri haberlerini sağlık çalışanları ile paylaştı.

DİKKATİ ELDEN BIRAKMAYALIM…

Hükümetin bilimsel gerçeklere uygun ve sürdürebilirlik prensibine bağlı olarak ürettiği siyasi kararlar ve halkımızın bu kararlara gösterdiği hassasiyet sayesinde Avrupa ve Dünya’ya kıyasla çok daha iyi bir durumda olduğumuzu ifade eden Başbakan Tatar, halka bir kez daha çağrıda bulunarak “rica ediyorum tüm ikazları ciddiye alalım, sabırlı olalım ve dikkati elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.