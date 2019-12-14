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Tatar'ın kızından İmar Planı'na tepki

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Başbakan Tatar'ın kızı Canev Tatar, İçişleri Bakanı’nın yürüttüğü İmar Planı’na karşı halka çağrı yaptı. Canev Tatar, “Kimsenin bu planı bizlere yani halka tatmin edici açıklamalar yapmadan ve iznimizi almadan geçirmesine hakkı olduğunu düşünmüyorum” dedi

Tatar'ın kızından İmar Planı'na tepki

Başbakan Ersin Tatar’ın kızı Canev Tatar, Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’na tepki gösterdi, “Kimsenin bu planı bizlere yani halka tatmin edici açıklamalar yapmadan ve iznimizi almadan geçirmesine hakkı olduğunu düşünmüyorum!” dedi.

İşte Canev Tatar’ın paylaşımı:

“İmar planı hakkında bana çeşitli şikayetler geldi. İnsanların bu konuyla ilgili çok çok endişeli olduklarını görüyorum. Yasa geçerse inşaat izni tarım alanlarına da açılıp doğanın önemli bir kısmının yok edilecek olmasını duymak beni çok rahatsız etti! Kimsenin bu planı bizlere yani halka tatmin edici açıklamalar yapmadan ve iznimizi almadan geçirmesine hakkı olduğunu düşünmüyorum! Bu ülkenin her bir toprağı hepimizin sorumluluğu altındadır. Ve ben bir zaman yapılanlara bakıp da ilgisiz ve pasif kaldığım için kendimden utanmak veya yapılanlardan ötürü başkalarını suçlamak hiç istemiyorum. Hiçbir proje ve hiçbir yapılaşma doğanın bize sunacağı ve sunduğu zenginliğin yerini tutamaz. Doğaya verilen zarar zaman içinde bize çok pahalıya mal olacaktır. Ağaçların dağların, toprağın planlara ve yasalara karşı kendilerini savunacak yetenekleri olmadığı için bu görev Duyarlı ve sorumlu hisseden HERKESİNDİR. #ilgilen #sesçıkar #tepkiver #sahiplen”

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