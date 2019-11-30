Tatar, iddialara fotoğraflarla yanıt verdi

Başbakan Tatar “Avrupa’ya giderse tutuklanır” iddialarını yalanlamak için Strazburg ve Londra’ya gitti, oradan fotoğraflar çektirip sosyal medya hesabından paylaştı

Başbakan Ersin Tatar “Avrupa’ya giderse tutuklanır” iddialarını çürütmek için önce Strazburg’a, ardından Londra’ya gitti, gittiği yerlerden fotoğraflar çektirip sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tatar dört gün içinde 3 farklı kente giderek, herhangi bir sorun yaşanmadığını fotoğraflarla ortaya koydu.

Çarşamba günü önce İstanbul’a giden Tatar, burada Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katıldı. Katar Ekonomi ve Sanayi Bakanı ile aynı masada ağırlanan Tatar, bir de fotoğraf çekerek facebook sayfasında paylaştı.

Tatar önceki Perşembe günü de Strazburg’a gitti, Avrupa Parlamentosu’ndan da fotoğraf paylaştı.

Tatar, önceki gece de Strazburg’tan Londra’ya geçti. Herkesin merakla beklediği bu ziyarette herhangi bir sorun yaşamayan Tatar, Londra’dan da fotoğraflar paylaştı.

Tatar, Strazburg’ta havalimanında

Tatar, Strazburg’da AB Parlamentosu’nda

Bu çamur bende tutmaz

Tatar, “Hiçbir zaman Poly Peck olayları için suçlanmadım, çünkü suç işleyecek bir şey yapmadım” dedi

Başbakan Ersin Tatar, eğitimini yaptığı ve iş yaşamına başladığı Londra’yı 28 yıl sonra yeniden ziyaret etti.

Tatar’ın iş insanı Asil Nadir’in sahibi olduğu ve bir dönem görev yaptığı Poly Peck yolsuzluk davası nedeniyle ‘tanık’ olarak arandığı ve bu nedenle, uzun seneler Londra’ya gidemediği biliniyordu.

Son dönemde “Ersin Tatar, Avrupa’ya gidebilir mi?”, “İngiltere’yi yeniden ziyaret edebilir mi” sorgulamasının artması ile birlikte, bu yönde girişimler yapıldı.

Havadis gazetesi, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) Başbakan Ersin Tatar ile ilgili hazırladığı belgeyi yayınladı. Belge, Başbakan Tatar tarafından da doğrulandı.

Tatar’ın başvurusu üzerine 25 Kasım’da hazırlanan belgede “13 Ağustos 2015 tarihli tutuklama emri mahkeme tarafından geri çekildi” ifadesi yer aldı.

Havadis’e göre “Başbakan Ersin Tatar’ın hakkımda tutuklama emri yoktur demesine rağmen milletvekili olduğu döneme denk gelen 13 Ağustos 2015 tarihinde İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin (SFO) başvurusu üzerine mahkemece tutuklama emri verildiği ortaya çıktı.”

Belge, Mr Bark-Jones, Mark & co Hukuk Bürosu aracılığı talep edildi, SFO Kıdemli Hukukçusu Rosemary Donabella imzası ile yayınlandı.

Başbakan Ersin Tatar, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi’nin kendisiyle ilgili hazırladığı belgenin Asil Nadir’in Polly Peck davasından kalma olduğunu belitti ve “meselenin halledilmiş olmasından çok mutluyum” dedi.

Tatar, Londra’da Trafalgar Meydanı’nda

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı.

Poly Peck konusunun yıllardır aleyhine kullanılan bir konu haline getirildiğini belirten Tatar, “Poly Peck içerisinde Türkiye ve KKTC yatırımları için görevliydim. Hiçbir zaman Poly Peck olayları için suçlanmadım, çünkü suç işleyecek bir şey yapmadım” dedi.

Poly Peck içerisinde imza yetkisi olmadan, genç ve idealist bir mezun olarak çalıştığını belirten Tatar, bu süreçte haksız suçlamaların hep devam ettiğini, kendisinin ve ailesinin çok büyük üzüntüler çektiğini söyledi.

Tatar, Haber Kıbrıs’a şunları söyledi:

“Ben ne Poly Peck’e ne de birlikte çalıştığım insanlara yalan yanlış bir şey yapmadım. Bunu sayın Asil Nadir en iyi bilenlerdendir.

Genç ve idealist bir üniversite mezunu olarak Poly Peck’te de Kıbrıs Türküne hizmet için çalıştım. 27 yaşındaydım. İmza yetkim dahi yoktu, ne gibi bir suç işleyebilirim ki?

Ardından Türkiye’de de KKTC’de de hep bu halk için çalıştım.

Ama cadı avı şekline döndürülen Poly Peck süreci ile ilgili herkes bilip bilmeden konuştu.

Yapacak çok işim var. Başbakan olarak, yıllar içerisinde edindiğim tecrübeleri bu halka hizmet olarak sunmak istiyorum.

Beni, Londra prangası ile yıllarca siyaseten de tehdit ettiler.

Bu yöndeki eleştirileri de önleme adına önce partim adına Strasbourg’ta, ardından da bu ülke başbakanı olarak, yurttaşlarımızla buluşmak üzere Londra’ya gittim.

Benim Kıbrıs Türk sevdalısı olduğumu herkes bilir. Ben çalışırım, emek veririm, Allah yolumu açar. Anne- babamın hayırduaları peşimden gelir. Ülke insanının bana inanan ve güvenen insanları bana güç verir.

Medyaya yansıyan SFO ile ilgili belgenin hangi art niyetli kişiler tarafından neden sızdırıldığını da bilecek kadar tecrübe sahibim. Ama bu çamur bende tutmaz. Umarım bu konu da artık kapanır.

Sadece bir başbakan olarak, bir siyaset adamı olarak belden aşağıya saldırılarla değil icraat safhasında yaptıklarım veya yapamadıklarımla eleştirilirim. Yapacak çok işim var. Şimdi beni eleştirenlerin başka konusu kalmadıysa, bıraksınlar da ülkemize hizmet edelim. Londra temaslarımızın ardından ülkemize döneceğiz ve hizmetlerimiz de artarak devam edecek.

Benim bu konularda masum olduğumu bildiği halde, siyaseten ve başka gerekçelerle belge sızdıran ya da bildiği halde eleştiri yapanları ise halkımızın vicdanına havale ediyorum.”