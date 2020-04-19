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Tatar, Hıristiyanların Paskalya yortusunu kutladı

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Tatar, Hıristiyanların Paskalya yortusunu kutladı

Başbakan Ersin Tatar, Hıristiyanların Paskalya yortusunu kutladı.

Başbakan Tatar, mesajında şu ifadeleri paylaştı:

“KKTC ve tüm dünyadaki Hristiyanların Paskalya yortusunu kutluyorum. Kovid-19 salgını bir kez daha göstermiştir ki, dini aidiyetimiz, dilimiz, milletimiz  farklı olsa da sonuçta hepimiz insanız ve sorunlarımız ortaktır.

İnanıyorum ki, insanlık olarak Kovid-19 dahil tüm güçlük ve zorluklarımızı, farklılıklarımızın zenginliğimiz  olduğu bilinci içinde birlikte aşacağız. Herkese sağlıklı, mutlu nice Paskalya yortuları dilerim”

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